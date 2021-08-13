Gündem Beyoğlunda evini lağım suyu basan vatandaş isyan etti İSKİ çare bulamadı evim lağım kokuyor
İSTANBUL

Beyoğlu'nda evini lağım suyu basan vatandaş isyan etti: İSKİ çare bulamadı evim lağım kokuyor

Bodrum katta yaşayan ve yatak odasından lağım suları yükselen Eyüp Çakin, İSKİ’nin durumla ilgilenmediğini belirtti. Ailesiyle birlikte büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eeden Çakin, ''Suları boşaltmaya çalışıyorum kendi imkanlarımla mücadele veriyorum. Ailemi evden gönderdim sağda solda kalıyorlar, kimse evde yok. Odamı kullanamıyorum. Tek odada kalıyorum. Pis su olduğundan dolayı ev lağım kokuyor. Aylardır buna çare bulamadık. Beyoğlu Belediyesi değil buna Feriköy İSKİ bakıyormuş, bir çare bulamadılar” dedi.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlunda evini lağım suyu basan vatandaş isyan etti: İSKİ çare bulamadı evim lağım kokuyor
Eyüp Çakin, yetkililere seslenerek evindeki lağım kokusunun giderilmesini istedi

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan esnaf Eyüp Çakin, bir buçuk ay önce yatak odasının zemininden suların yükseldiğini fark edip ilgili ekiplere müracaat etti. İddiaya göre, İSKİ ekipleri gerekli müdahaleleri yapmayarak sorunu çözemeyince Eyüp Çakin de yatak odasını basan lağım suyuyla yaşamaya mecbur kaldı.

'REZİLLİK ÇEKİYORUM'

Kendi kurduğu motor sistemiyle her gün suyu boşaltmaya çalışan ve kötü kokudan etkilenen ailesini evden gönderen Çakin, ”Rezillik çekiyorum artık bana bir çare bulun” diyerek İmamoğlu’na seslendi.

İHA

FERİKÖY İSKİ ÇARE BULMADI

Evini basan lağım sularıyla uyuyan Çakin, “Burası benim yatak odam. Gördüğünüz gibi ben buraları hep kazmışım burası benim yatak odam başka bir yer değil. Buraların haline bakın, bütün eşyalarım da gördüğünüz gibi girişte hepsi. Bu şekilde bu evden su çıkarmaktayım ben. Yalan veya yanlış değil bu su benim yatak odamdan çıkıyor. Bunun artık bir çaresinin bulunmasını istiyorum. Bir buçuk aydan beri çok kötü durumdayım. Sularla uğraşıyorum sürekli. Yatak odamın köşesinden perde duvarın altından gelen su. Suları boşaltmaya çalışıyorum kendi imkanlarımla mücadele veriyorum. Ailemi evden gönderdim sağda solda kalıyorlar, kimse evde yok. Odamı kullanamıyorum. Tek odada kalıyorum. Pis su olduğundan dolayı ev lağım kokuyor. Aylardır buna çare bulamadık. Beyoğlu Belediyesi değil buna Feriköy İSKİ bakıyormuş, bir çare bulamadılar. Büyükşehir Belediyesi’ne de mail attım. Beyaz Masa’ya başvurun dediler. Her yere de başvurdum ama çare bulamadım. En sonunda suları kurduğum teçhizatla çekme yapıyorum. Yarım saatte kırk beş dakikada doluyor su. Günde 25 -30 kova su boşaltıyorum buradan. Hanım evde olmadığından komşular gelip düğmeye basıyor ve suyu o şekilde boşaltıyoruz” dedi.

İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
FOTOĞRAF 10
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Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.
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Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu.
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Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı.
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Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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SKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.


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