Gündem Beyoğlunda gizemli Afrikalı kadın 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
İSTANBUL

Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı

İstanbul Beyoğlu'nda Afrikalı bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor. Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan kadının, durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin müdahale etmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Beyoğlunda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın, üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine mahalle sakinlerin ifadesine göre 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan burada. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın, üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

DHA

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin müdahale etmesini istedi.

DHA

Mahalle sakinlerinden biri, “Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalılar’ı getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğinizde tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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