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İSTANBUL

Beyoğlu’nda her boş alan sporun hizmetinde

Beyoğlu Belediyesi ilçe sınırları içinde kullanılmayan boş alanların spor merkezine dönüştürülmesini amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Cihangir Dr. Mehmet Öz Sokak’ta yapılan tasarım basketbol sahasını hizmete sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beyoğlu’nda her boş alan sporun hizmetinde
Günlük kullanımının yanı sıra 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvalarına da ev sahipliği yapması planlanan proje, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilerek fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunulması açısından da büyük önem taşıyor.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Dr. Mehmet Öz Sokak’ta yapılan tasarım basketbol sahası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su milli basketbolcu Ömer Onan ve sahanın tasarımını gerçekleştiren iç mimar Zeynep Henza Özşahin’in katılımıyla hizmete açıldı.

BOŞ ALAN KALMAYACAK

Günlük kullanımının yanı sıra 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvalarına da ev sahipliği yapması planlanan proje, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilerek fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunulması açısından da büyük önem taşıyor.

  • Beyoğlu’ndaki kullanılmayan boş alanların spor merkezine dönüştürülmesini amaçlayan projeyle ilgili olarak Başkan Haydar Ali Yıldız, “Daha çok gencimizi sporlar buluşturmak istiyoruz. Beyoğlu’nda maalesef yer sıkıntımız var. Bu nedenle küçük de olsa bulduğumuz her boş alanı gençlerin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ise yaptığı konuşmada gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Onan, “Böyle sahaların sayılarının artmasını çok önemli buluyorum. Belki burada bir çocuk hayatında ilk kez basketbolla tanışacak ya da bir başka genç belki bir gün milli sporcu olacak. Bu nedenle gençleri spora teşvik etmek çok değerli” diye konuştu.

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