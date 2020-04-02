Gündem Beyoğlunda iş hanının çatısı alev alev yandı
İSTANBUL

Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Beyooğlu'ndan bir iş hanının çatısı yandı.
Beyooğlu'ndan bir iş hanının çatısı yandı.

Yangın, Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Amirliğinden ekipler sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

DHA
Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı.

Evde kal uygulaması yangınları bitirdi
GÜNDEM
Evde kal uygulaması yangınları bitirdi
Abone Ol Google News
Benzine yeni indirim

Benzine yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Dünyayı korkutan ağır bilanço

Dünyayı korkutan ağır bilanço

Hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 256'ya yükseldi.
Testlerdeyeni dönem

Testlerde
yeni dönem

Salgını farkında olmadan atlatanlar belli olacak.
Hiçbir vakada <br>görülmemişti

Hiçbir vakada
görülmemişti

Virüse yakalanmıştı, ürküten detay ortaya çıktı.
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
İlk koronavirüs cinayeti

İlk koronavirüs cinayeti

'Hastalık bulaştırdı' deyip sevgilisini öldürdü
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Büyük sağlık riski oluşturabilir

Büyük sağlık riski oluşturabilir

Koronavirüs sonrası satışları patlayan ürün için uyarı.
100 bin ceset torbası talep ettiler

100 bin ceset torbası talep ettiler

​ABD'de dünyayı sarsan koronavirüs iddiası.
Yarı fiyatına<br>yerlisini ürettiler

Yarı fiyatına
yerlisini ürettiler

​Meslek lisesinden koronavirüse karşı mücadelede büyük başarı.
Her saat başı<br>katlanarak artıyor

Her saat başı
katlanarak artıyor

Kampanyaya gelen destek 500 milyon TL'yi aştı.
Metruk binada yakalandılar

Metruk binada yakalandılar

​Koronavirüs bile durduramadı her yerden çıkıyorlar.
En fazla can alan<br>3. hastalık oldu

En fazla can alan
3. hastalık oldu

20 Mart'tan sonra koronadan ölenlerin seyri değişti.
Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Kamu ihalesi alan şirketlere koronavirüs kolaylığı.
Sağanak <br>ve fırtına geliyor

Sağanak
ve fırtına geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Kendi<br>kurallarını koydular

Kendi
kurallarını koydular

Üç kişi yan yana yürüyemez, aynı arabaya binemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.