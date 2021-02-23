Gündem Beyoğlunda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
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Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

İstanbul Beyoğlu'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Haber Merkezi DHA
Kavga, aile üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.
Kavga, aile üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

İstanbul'daki olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi.

DHA
Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

DHA
Dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

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