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Gündem Beyoğlunda satırlı sopalı dehşet Borcunu ödeyeceksin deyip korkunç anları kaydetti
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Beyoğlu'nda korkunç olay! Arkadaşını satır ve sopayla öldüresiye dövdü

Beyoğlu'nda satırlı sopalı dehşet: Borcunu ödeyeceksin deyip korkunç anları kaydetti

İstanbul Beyoğlu’nda borç verdiği arkadaşının parayı geri vermemesi üzerine sinirlenen bir şahıs dehşet saçtı. "Borcunu ne zaman ödeyeceksin" diyerek arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü. O anlarını cep telefonuyla kaydettiren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Borçlu adamın yaşadığı korku yüzüne böyle yansıdı.
Borçlu adamın yaşadığı korku yüzüne böyle yansıdı.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir depoda geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay günü Hüseyin K. ismindeki şahıs, daha önceden borç verdiğini iddia ettiği İran uyruklu Davud G. ile semtte karşılaştı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra K.’nin otomobiline binerek bir depoya geçti.

Trafikte darp edilen kişi pompalıyla dehşet saçtı
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Trafikte darp edilen kişi pompalıyla dehşet saçtı
Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. 'Beni dövenler nerede' diye bağıran Savaş Sedef'in açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Dakikalarca darp etti

K., G.’ye burada “Borcumu ne zaman vereceksin?” diye sordu. Ancak G. iddiaya göre K.’ya “keyfim ne zaman isterse o zaman vereceğim” dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen K. eline geçirdiği sopayla G.’yi darp etmeye başladı. Dakikalarca sopayla G.’ye vuran K. bir süre sonra eline aldığı satırı yan çevirip bu şekilde darp etmeye başladı.

Sokak ortasında bıçaklı dehşet anları kamerada
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Sokak ortasında bıçaklı dehşet anları kamerada
İstanbul Pendik'te bir kişi, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı cadde ortasında defalarca bıçakladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
  • Darp esnasında ağır hakaret ve küfürler eden K. kendisine yalvaran G.’yi öldüresiye dövdü. Hüseyin K. o anları bir de arkadaşına kaydettirdi. Olayın ardından siniri geçen K., G.’nin gitmesine izin verdi.


Darpçı arkadaş tutuklandı

Darp edilmesinin ardından İran uyruklu Davud G. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetinde alıkonularak darp ve tehdit edildiğini, üzerindeki paraların ise alındığını söyleyerek davacı olduğunu belirtti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, darpçı şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

İşten çıkarılan işçi dehşet saçtı: 5 yaralı var
GÜNDEM
İşten çıkarılan işçi dehşet saçtı: 5 yaralı var
  • Çalışmalar sürdüğü esnada Hüseyin K. geçtiğimiz Mayıs ayında emniyete giderek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K., çıkartıldığı mahkemece “nitelikli yağma”, “şantaj” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklanarak Paşa Kapısı Cezaevine gönderildi.

İstanbul Pendik'te dehşete düşüren olay: Cadde ortasında defalarca bıçakladı
GÜNDEM
İstanbul Pendik'te dehşete düşüren olay: Cadde ortasında defalarca bıçakladı
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