Gündem Beyoğlunda silahla ateş açtı Kurşunlar öğrenci yurduna isabet etti
İSTANBUL

Beyoğlu'nda silahla ateş açtı: Kurşunlar öğrenci yurduna isabet etti

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi parkta silahla havaya defalarca ateş açtı. Kurşunlardan 2'si kız öğrenci yurdunun camlarına isabet etti. Silah sesini duyan Mahalle sakini Muhammet Emin Vural, "Silah sesi duyunca ailemle çıkıp baktık. 15 el silah sıkıldı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Beyoğlunda silahla ateş açtı: Kurşunlar öğrenci yurduna isabet etti
Kurşunlardan ikisi kız öğrencilerin kaldığı yurdun camlarına isabet etti.

İstanbul'daki olay, salı günü saat 03.30’da Beyoğlu Örnektepe’de meydana geldi. Bir kız öğrenci yurdunun yakınındaki parktan üst üste 15 el ateş edildi.

Kurşunlardan ikisi kız öğrencilerin kaldığı yurdun camlarına isabet etti. O saatte uyuyan öğrenciler kırılan cam sesleri uyanarak panik yaşarken, çevredekiler polise haber verdi.

DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silah sıkan şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.A., verdiği ifadede yurdun önündeki parkta alkol aldığını, daha sonra silahını çıkararak havaya ateş ettiğini, kurşunların nereye isabet ettiğini bilmediğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., serbest bırakıldı.

DHA

Olay akşamı silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Vural, "Zaten biz sesleri duyunca çıkıp baktık. Yaklaşık 15-16 el sıktı, bir şarjör boşalttı. Sonra yurttan kızların sesi geldi. Bir kişi de merdivenden indi gitti ama silah sıkan kişi mi bilmiyorum. Korktuğumuz için çıkıp baktık" dedi.

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