Beyoğlu'nda 'yol verme tartışması' kavgayla bitti: Trafik magandası tartıştığı sürücüye saldırdı

Trafik magandası durdurduğu araçtaki sürücüyü darp etti

Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı.



Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı. Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

