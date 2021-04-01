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İSTANBUL

Beyoğlu'nda 'yol verme tartışması' kavgayla bitti: Trafik magandası tartıştığı sürücüye saldırdı

Beyoğlu'nda trafik magandası, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücüyü darp etti.

Haber Merkezi DHA
Beyoğlunda yol verme tartışması kavgayla bitti: Trafik magandası tartıştığı sürücüye saldırdı
O anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı.

Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı.

O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

Trafik magandası durdurduğu araçtaki sürücüyü darp etti
OYNAT 00:33
Trafik magandası durdurduğu araçtaki sürücüyü darp etti
Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı. Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.


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Eline aldığı kaskıyla defalarca vurdu: Trafikte kasklı kavga kamerada
OYNAT 00:46
Eline aldığı kaskıyla defalarca vurdu: Trafikte kasklı kavga kamerada
Ankara'da, motosiklet sürücüsünün arkasındaki arkadaşı ile otomobil sürücüsü ve araçtaki diğer kişilerin kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Caddede ilerleyen lüks otomobil, aynı güzergahtaki motosiklete çarparak devrilmesine neden oldu. Yere düşen motosiklet sürücüsü ile arkada oturan arkadaşı, otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Otomobil sürücüsü ile arkadaşlarının otomobilden inmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildekiler yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga sırasında eline kask geçiren araçtakilerden birinin, motosikletin arkasında oturan kişinin başında bulunan kaska vurması görüntüye yansıdı. Elindeki kaskla, motosiklette bulunan kişiye defalarca vuran kişi dikkat çekti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.


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