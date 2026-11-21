Hatay'ın Samandağ ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçurumdan yuvarlanması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden Beytullah Kertlez, son yolculuğuna uğurlandı.
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, geçtiğimiz gün Samandağ ilçesinin Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde uçurumdan yuvarlanmıştı.
Kazada 20 yaşındaki Beytullah Kertlez hayatını kaybederken 5 işçi yaralanmıştı.
Cenaze tören için Batıayaz'a getirildi
Otopsinin ardından Kertlez'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve tören için Batıayaz'daki orman yangını ilk müdahale ekip binasına getirildi.
Törene ailesi, Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Kertlez, dualarla Çamlıyayla Mahallesi'ne toprağa verildi.
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