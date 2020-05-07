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Gündem Beytüşşebapta 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu
ŞIRNAK

Beytüşşebap'ta 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Beytüşşebap'ta 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dere kenarında bulunan 40 milyon yıllık olduğu değerlendirilen taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillere rastlandı.

Haber Merkezi DHA
10 kiloluk taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi.
10 kiloluk taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi.

Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Halil Özkan, doğa yürüyüşü yaparken dere kenarında üzerinde şekiller yer alan taş buldu. 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi. Özkan, incelenmesi için taşı üniversiteye vereceğini söyledi.

DHA
10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi.

Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık fosil bulundu
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Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık fosil bulundu

40 milyon yılık olduğu tahmin edilen 10 kilo gram ağırlığındaki taşın, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tethis Okyanusu'nun bölgeden geçtiğini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, şunları söyledi:

  • "Bu fosiller, Tethis Denizi’nin bölgedeki varlığını kanıtlar niteliktedir. Bölgedeki kireçtaşları içinde günümüzden 48.4 milyon yıl önce başlayıp 40.4 milyon yıl önce sona eren orta eosen (lütesiyen) döneme ait nummulites fosillerine rastlanmaktadır. Bu canlılık, bazı yeraltı kaynaklarının varlığına işaret olabilir."

35 milyon yıllık fosil bulundu
HAYAT
35 milyon yıllık fosil bulundu

DHA
10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi.

Şırnak'ta daha önce Cudi ve Gabar dağlarının bulunduğu bölgelerde nesilleri tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller bulunmuştu.

Beytüşşebap'ta bulundu: 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosillere rastlandı
FOTOĞRAF 6
Title
Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Halil Özkan, doğa yürüyüşü yaparken dere kenarında üzerinde şekiller yer alan taş buldu.
Title
10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi. Özkan, incelenmesi için taşı üniversiteye vereceğini söyledi.
Title
40 milyon yılık olduğu tahmin edilen 10 kilo gram ağırlığındaki taşın, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tethis Okyanusu'nun bölgeden geçtiğini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, şunları söyledi:
Title
Bu fosiller, Tethis Denizi'nin bölgedeki varlığını kanıtlar niteliktedir. Bölgedeki kireçtaşları içinde günümüzden 48.4 milyon yıl önce başlayıp 40.4 milyon yıl önce sona eren orta eosen (lütesiyen) döneme ait nummulites fosillerine rastlanmaktadır. Bu canlılık, bazı yeraltı kaynaklarının varlığına işaret olabilir.
Title
Şırnak'ta daha önce Cudi ve Gabar dağlarının bulunduğu bölgelerde nesilleri tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller bulunmuştu.
Title
Beytüşşebap'ta bulundu: 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosillere rastlandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dere kenarında bulunan 40 milyon yıllık olduğu değerlendirilen taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillere rastlandı.


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