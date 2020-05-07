Beytüşşebap'ta 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Halil Özkan, doğa yürüyüşü yaparken dere kenarında üzerinde şekiller yer alan taş buldu. 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi. Özkan, incelenmesi için taşı üniversiteye vereceğini söyledi.

DHA 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi.

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40 milyon yılık olduğu tahmin edilen 10 kilo gram ağırlığındaki taşın, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tethis Okyanusu'nun bölgeden geçtiğini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, şunları söyledi:

"Bu fosiller, Tethis Denizi’nin bölgedeki varlığını kanıtlar niteliktedir. Bölgedeki kireçtaşları içinde günümüzden 48.4 milyon yıl önce başlayıp 40.4 milyon yıl önce sona eren orta eosen (lütesiyen) döneme ait nummulites fosillerine rastlanmaktadır. Bu canlılık, bazı yeraltı kaynaklarının varlığına işaret olabilir."

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DHA 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi.

Şırnak'ta daha önce Cudi ve Gabar dağlarının bulunduğu bölgelerde nesilleri tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller bulunmuştu.