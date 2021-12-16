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Biden’dan hortumun vurduğu Kentucky’ye ziyaret

ABD'de hortum felaketinin yaşandığı ve 71 kişinin hayatını kaybettiği Kentucky eyaletini ziyaret eden başkan Biden, afetzedelere yaraların sarılacağı sözünü verdi.

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Haber Merkezi İHA
Biden’dan hortumun vurduğu Kentucky’ye ziyaret
Biden’dan hortumun vurduğu Kentucky’ye ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, hortum felaketinin yaşandığı ve 71 kişinin hayatını kaybettiği Kentucky eyaletini ziyaret ederek afetzedelere yaraların sarılacağı sözünü verdi.

ABD’de hortum felaketinin vurduğu eyaletlerden en kötü etkilenen Kentucky’de yaralar sarılmaya çalışılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, hortumun büyük yıkıma yol açtığı Kentucky eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Mayfield bölgesine gelen Biden, daha sonra yüzde 75’i yerle bir olan Dawson Springs’e geçti. Mayfield’da eyalet ve yerel yetkililere hitap eden Biden, yeniden inşa ve kurtarma çabalarını destekleme sözü vererek, "Federal hükümetten bir şey istemekten çekinmeyin" dedi. Biden, "Birçok insan şu anda korkunç bir karmaşa yaşıyor ve şu anda tüm bunların şokundan yeni kurtuluyorlar. Ama gitmiyoruz. Biz buradan ayrılmayacağız. Size söz veriyorum, federal hükümet burası yeniden inşa edilene kadar bu işin içinde olacak, aynı zamanda diğer eyaletlerde de" diye konuştu.
"Yıkımın büyüklüğü, buraya baktığınız zaman neredeyse inanılır gibi değil"
Bölgede havadan incelemelerde de bulunan Biden daha sonra Dawson Springs’e geçti. Burada basın toplantısı düzenleyen Biden, "Ne gerekiyorsa, ne kadar sürerse sürsün, devletinizi, yerel liderlerinizi desteklemek için ne gerekiyorsa yapma niyetindeyim. Çünkü iyileşeceksiniz ve yeniden inşa edeceksiniz. Biliyorsunuz, bu yıkımın büyüklüğü, buraya baktığınız zaman neredeyse inanılır gibi değil. Bu hortumlar önlerine çıkan her şeyi yıkıp geçti" ifadelerini kullandı.
Kentucky’de 71 kişi hayatını kaybetti
Kentucky Acil Durum Yönetimi Sözcüsü John Bobel’e eyaletteki hortum felaketinde yaşanan can kaybının 71 olarak güncellediğini aktardı. Bobel, daha önce 74 olarak açıklanan ölü sayısına yönelik, "Raporlardaki çelişkiyi ortadan kaldırdıktan sonra ölü sayısı artık 71" dedi.

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