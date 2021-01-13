Gündem Bilanço ağır Konyada fırtına 24 evin çatısını uçururken 3 kişilik aile sobadan zehirlendi
KONYA

Bilanço ağır: Konya'da fırtına 24 evin çatısını uçururken 3 kişilik aile sobadan zehirlendi

Konya'nın 4 ilçesinde, dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar devam eden fırtınada 24 evin çatısı uçtu, 4 araçta hasar oluştu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişilik aile ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu.
Fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu.

Konya Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı ve Seydişehir ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu.

Bir aile sobadan zehirlendi

Ereğli'de evin sökülen dış cephe kaplaması, yola savruldu. Seydişehir'de oturan Yasemin Aydemir (41) ile çocukları Hatice Ebrar Aydemir (12) ve Abdulkadir Aydemir (15) ise ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fırtınanın Konya'ya bilançosu ağır oldu: evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendi
FOTOĞRAF 14
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Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı ve Seydişehir ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
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Fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu.
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Ereğli'de evin sökülen dış cephe kaplaması, yola savruldu.
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Seydişehir'de oturan Yasemin Aydemir (41) ile çocukları Hatice Ebrar Aydemir (12) ve Abdulkadir Aydemir (15) ise ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
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Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Fırtınanın Konya'ya bilançosu ağır oldu: evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendi
Konya'nın 4 ilçesinde, dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar devam eden fırtınada 24 evin çatısı uçtu, 4 araçta hasar oluştu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile ise hastaneye kaldırıldı.
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