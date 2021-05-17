​Bildiri yetmez ortak güç kuralım

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen açık katılımlı toplantıda Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de yaşanan vahşetin tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı. Mescid-i Aksa’da ibadet kısıtlamaları ve insanların zorla evlerinden edilmelerinin mevcut duruma yol açtığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu eğilim geri çevrilmezse, iki devletli çözüm fiziksel olarak imkansız hale gelir” dedi.

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BİLDİRİ VE AÇIKLAMA YETMEZ

Çavuşoğlu, İsrail teröriylü ilgili, “Sadece bildiriler ve açıklamalar değil, daha fazlasını yapmalıyız. Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT’nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarfetmeliyiz. Bu mekanizma gönüllü ülkelerin maddi ve askeri katkılarıyla kurulabilir” diye konuştu.

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İSRAİL SORUMLU TUTULMALI

Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir kez daha başarısız olduğunu, ABD’nin karşı çıkması nedeniyle bir basın açıklaması dahi kabul edemediklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “İsrail’in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması gerek. Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesinin özel rolü bulunuyor. Filistin’de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazır.”

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