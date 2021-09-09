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Bilge Çocuk görme engelli çocuklar unutulmadı: Okuma Yazma Günü’nde özel sayı yayımlandı

Bilge Çocuk dergisi görme engelli çocuklara yönelik ikinci özel sayısını 8 Eylül Okuma Yazma Günü’nde yayınladı. Bu kapsamda Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu’nda eğitim gören çocuklar ziyaret edildi ve yeni sayının tanıtımı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Bilge Çocuk görme engelli çocuklar unutulmadı: Okuma Yazma Günü’nde özel sayı yayımlandı
10 yaşındaki Fatmanur, "Derginin bizim için hazırlanmış olması beni çok mutlu etti" dedi.

Çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji, değerler eğitimi gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 8 Eylül Okuma Yazma Günü vesilesiyle Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2. özel sayıyı yayınladı. Sabri Ülker Vakfı katkılarıyla hazırlanan dergiyle görme engelli çocuklar, pek çok güzel ve faydalı içerikle tanıştı.

  • Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu ziyaretiyle çocuklara Bilge Çocuk Görme Engelliler 2. sayısı hediye edildi ve engellerin ortadan kalkması ve her çocuğun hayal dünyasının zenginleşmesi için daha fazla çalışma yapılmasının altı çizildi.

OYNAT 00:52
"Bilge Çocuk" görme engelli öğrencilerin yanında: Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2'nci özel sayı yayınlandı
Bilge Çocuk dergisi görme engelli çocuklara yönelik ikinci özel sayısını 8 Eylül Okuma Yazma Günü'nde yayınladı. Bu kapsamda Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklar ziyaret edildi ve yeni sayının tanıtımı gerçekleştirildi.

Çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji, değerler eğitimi gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 8 Eylül Okuma Yazma Günü vesilesiyle Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2. özel sayıyı yayınladı. Sabri Ülker Vakfı katkılarıyla hazırlanan dergiyle görme engelli çocuklar, pek çok güzel ve faydalı içerikle tanıştı. Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu ziyaretiyle çocuklara Bilge Çocuk Görme Engelliler 2. sayısı hediye edildi ve engellerin ortadan kalkması ve her çocuğun hayal dünyasının zenginleşmesi için daha fazla çalışma yapılmasının altı çizildi.


Ebevenden çok övgü aldı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere ulaştırılacak dergi, kabartmalı Braille alfabesiyle basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesiyle okuyabilecekler. Projenin ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Bilge Çocuk dergisi editörü Mustafa Baltacı, “Braille alfabeli ilk sayımızı hazırlarken ekip olarak ne kadar heyecanlandığımızı ifade edemem. Zira bu kadar güzel ve değerli bir projede görev almak, pek çok yayıncının hayalini süsler. Nitekim öyle de oldu. İlk sayımız hem görme engelli çocuklarımızdan hem yayın dünyasından hem de bizi takip eden okur ve ebeveynlerimizden çok övgü aldı. Projeyi duyan ve gören hemen herkes destek ve teşekkürlerini farklı mecralardan bize iletti” açıklamasında bulundu.

“Bu sayımızda çocuklarımıza çiçekleri anlattık”


Görme engelli okurlardan yoğun ilgi gördüklerini belirten Baltacı “Bu şekilde basılan pek fazla kaynak yok piyasada. Bizim ufak çabalarımız da haliyle bu alana bir zenginlik katıyor. Bu sayıyı hazırlarken çiçekleri anlatmak istedik. Çocuklarımızın kokularından çok iyi tanıdıklarını düşündüğümüz bu bitkilerin özelliklerini, türlerini, yararlarını, önemlerini anlattık. Bunun yanında dergi içeriğine, çocukların eğlenerek okuyacakları bazı hikâyeler, zekâ soruları, tekerlemeler, şiirler de ekledik. 20 farklı içeriğe sahip zengin bir dergi ortaya çıktı. Umuyoruz ki dergimizi ellerine alan tüm görme engelli okurlarımız beğenerek okur ve dergimizden yararlanır. Bizler de yine onların heyecanı, bizi takip edenlerin desteğiyle yeni sayılar için kolları sıvarız” dedi.

“Dergilerin görme engelliler için erişilebilir olması lazım”

Görme engelli bireylerin erişebileceği içeriklerin daha da artması gerektiğini vurgulayan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, “Erişilebilirlik bir medeniyet. Öncelikle bir dergiye herhangi bir insan erişemediği müddetçe o derginin bir anlamı yok. Öncelikle o dergilerin erişilebilir hale getirilebilmesi yani bir görme engellinin de en az bir gören akranı kadar istifade edebileceği şekilde kabartma yazı ile onu okuyabilmesi gerçekten önemli. Bu bir lütuf değil aslında bu bir ihtiyaç, olması gereken rutin. Keşke bütün dergilerimiz de bunu yapsalar.


  • Okuma gününde okuyamayan insan düşünün. Kitabı kendi okuyabileceği formatta verilmediği için okuyamayan bir insan düşünün. O zaman nasıl okuyacak? Okuma gününün nasıl bir anlamı var? O yüzden derginin yayınlanmasının okuma gününe denk getirilmiş olması ayrı bir güzellik bana göre. Bütün dergilerin bu manayı önemsemeleri ve yapması lazım. Bilge Çocuk’un buna öncülük etmiş olması çok hoş, takdire şayan. Çocuklarımız için de bir güzellik olacağını düşünüyorum” dedi.


“Dergi çok önemli bir ihtiyacı karışladı”

Derginin güncel bilgiler içermesinin çocuklara çok faydalı olacağını belirten İstanbul İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Gülşen Özer, “Okuma eylemine görme engelli çocuklarımızın katılımını sağladık. Bunun yanı sıra derginin görme engelli çocuklar için hazırlanması, dergi için emek verenlerin esasında gönül gözlerini gösteren bir durum. Nitekim basılı pek çok kaynak var. Fakat bu basılı kaynaklar görme engellilerimiz için çok sınırlı sayıda. Bu sınırlılık içinde dergi basımı çok daha nadir. Bu dergi çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Mevcut klasik kitaplardan öğrencilerimiz faydalanıyor. Ancak dergi ile de güncel bilgilere ulaşıyor” ifadelerinde bulundu.

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“Okumak insanın dünyasını geliştiriyor”

Dergi ile ilgili görüşlerini bildiren Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Metin Gökçe, “Okulumuzda 180’e yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Görsel yazının yanında el yazısına da ulaşmaları, bu dergiyi kullanmaları, dergideki bilgileri ve etkinlikleri almaları bizim için çok önemli. Okumak insanın dünyasını geliştirebildiği kadar yaşantısına da etki sağlamaktadır. Bu etkinliği 2. defa yapıyoruz. Bizim için çok güzel bir etkinlik. Bunun devamlı olarak diğer görme engelli okullarına da gönderilmesini istiyoruz. Kütüphanemizi bu konudaki dergi ve kitaplarla zenginleştiriyoruz. Bazı bilgilerin dergi olarak ya da günü birlik olarak verilmesi çok daha olumlu ve faydalı olmaktadır. Öğrencilerimiz, çocuklarımız için bunun devamını istiyoruz” dedi.

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  • Dergi ile ilgili düşüncelerini ifade eden 10 yaşındaki Fatmanur Beksar, “Derginin bizim için hazırlanmış olması beni çok mutlu etti. Derginin içeriği çok güzel, resimler, boyamalar, şarkılar var. Benim de ilgi alanıma çok yakın içerikler. Braille alfabesini küçük yaşta öğrendim. Çok kolay olduğunu düşünüyorum. İsteyen herkes de öğrenebilir” diye konuştu.

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Okumayı çok sevdiğini söyleyen dördüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Seyit Mazhar Gevaş ise , “Braille alfabesini birinci sınıfta öğrendim. Okumayı çok seviyorum. Dergiyi de çok beğendim, çiçeklerden bahsediyor. Bu çok hoşuma gitti. Okuduğum bazı kitaplar çiçeklerden hiç bahsetmiyordu. Derginin çiçeklerden bahsetmesi çok ilgimi çekti” şeklinde konuştu.

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