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Bilge Çocuk’tan görme engelliye özel sayı: Braille alfabesiyle çıktı

Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk, Türk Telekom’un katkılarıyla 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde görme engelli çocuklar için özel sayı çıkarttı. Özel sayıda çocukların gelişimi için bilim, teknoloji, değerler eğitimi, zekâ etkinlikleri, sağlıklı beslenme ve hayvanlar dünyası gibi pek çok içerik Braille alfabesiyle yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilge Çocuk’tan görme engelliye özel sayı: Braille alfabesiyle çıktı
​Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk, Türk Telekom’un katkılarıyla 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde görme engelli çocuklar için özel sayı çıkarttı.

4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde Bilge Çocuk dergisi görme engelli çocukları unutmadı. Önemli içerikleri bir araya getiren Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk, Türk Telekom’un katkılarıyla bugüne özel sayı hazırladı. Özel sayıda çocukların gelişimi için bilim, teknoloji, değerler eğitimi, zekâ etkinlikleri, sağlıklı beslenme ve hayvanlar dünyası gibi pek çok içerik Braille alfabesiyle yer alıyor.

Arif Sancaktaroğlu
Arif Sancaktaroğlu

TEKNOLOJİYİ İYİLİĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

Görme engelli çocuklar için hazırlanan Bilge Çocuk dergisine destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasıyla görme engellileri kitaplarla buluşturuyoruz. Günışığı projemizde, erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların görme yetilerini kullanabilmelerini destekliyoruz. Sesli Adımlar uygulaması ile Atatürk Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi gibi mekanlarda görme ve işitme engelli bireylerin bir başkasına ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerine olanak sağlıyoruz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştür-düğümüz değer katan projeler yürütürken, Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk dergisi özel sayısına destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Esad Sivri
Esad Sivri

GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de şunları söyledi: “Görme engelli çocukların dünyasını keşfetmekten gurur duyuyoruz. Braille alfabesiyle hazırladığımız her dergi bizim için çok kıymetli, her geçen sayıda daha fazla çocuğa ulaşma hayalimiz giderek büyüyor. İlerleyen süreçte okurların ve velilerin ilgisi heyecanımızı daha da katladı. Bu özel sayıya talep giderek arttı. Bu yüzden biz de her fırsatta devamını getiriyor, kıymetli markalarla güç birliği yapıyoruz. Bu tür özel baskı Braille alfabeli yayınlara ulaşmak çok zor olduğu için herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.”

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Bilge Çocuktan görme engelliye özel sayı

Bilge Çocuk'tan görme engelliye özel sayı

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