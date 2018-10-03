​Bilim Seyyahları İstanbul tamamlandı şimdi rota Balkanlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin İstanbul ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığı ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yürüttüğü, TÜBİTAK tarafından 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamında desteklenen “Bilim Seyyahları” projesi tamamlandı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkında 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinler, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken binlerce lise ve ilköğretim öğrencisi bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı. Festival son gününde ise şehir sakinlerini ağırladı. Ailelerin çocuklarıyla gezip görüp deneyerek katılımları gerçekleşirken, yaşam boyu öğrenmeyi bir kez daha görünür kıldı.

Bilim Seyyahları Projesi kapsamında, öğrenciler fizik atölyesinde; Einstein’ın zihin dünyasından, ışığın gizemli davranışlarına, manyetik alan kavramından maddenin plazma haline kadar birçok konuyla ilgili bilgi edindiler. Kimya atölyesinde, farklı maddelerin bir araya gelerek ilginç tepkimelerin meydana geldiğine şahitlik ederken, robot atölyesinde ise makinalara nasıl hükmedebileceklerini uygulayarak öğrendiler. Biyoloji atölyesinde mikroorganizmaların şaşırtıcı dünyasına yolculuk yaparken, Matematik atölyesinde sayılarla küskünlüklerini unutup onlarla eğlemenin yolunu buldular.

Bilim kurgu atölyesinde hayaller kurarken, bilim seyyahları müzesinde kadim medeniyetimizin kıymetli bilginlerine selam vermeyi ihmal etmediler.

“Gelecek adına ümitliyiz”

Bilim Seyyahları projesinin kapanışına TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz katıldılar. Stantları tek tek ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve misafirlerle görüştüler. Nazif Yılmaz yaptığı kapanış konuşmasında, Türkiye’yi gezdiğini Anadolu İmam Hatip Liselerinde olan güzellikleri yerinde gördüğünü gelecek adına ümitli olduğunu söyledi. Anadolu İmam Hatip Liselerinde Fen ve Sosyal Bilimler projesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, Bilim Seyyahları projesi nedeniyle destekçilere, idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere tebriklerini iletti.

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Tüm heyetin katılımıyla gerçekleşen kapanış yemeğinde öğretmenler ve öğrencilere sertifikaları verildi. Projeyle ilgili anılar ve güzellikler paylaşıldı. Bilim Seyyahları ekibi destekçilerine teşekkürler sunuldu.

Bilim Seyyahlarının yeni rotası Bulgaristan ve Yunanistan

2015 yılında yola çıkan Bilim Seyyahları sekiz (8) farklı ülkede bilim şenliğine imza atmış. Bilim Seyyahlarının şimdiki güzergâhı ise Bulgaristan ve Yunanistan olacak.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bulgaristan ve Yunanistan’da işbirliğinde olduğu okullardan 30 öğrenci ve 4 öğretmeni İstanbul’a getirdi. Bir hafta boyunca Kartal AİHL’nin laboratuvarlarında eğitimler alan, İstanbul’u gezen öğretmenler ve öğrenciler üç (3) gün boyunca da Bilim Seyyahları projesini içerisinde yer alarak öğrendiler. Ülkelerine dönmeye hazırlanan misafir ekip gelecek ay kendi şehirlerinde Bilim Seyyahları yapacak olmanın heyecanını yaşıyorlar.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Bilim Seyyahları Balkanlar-2 projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenmektedir. 2018 Ekim ayı içerisinde Bulgaristan ve Yunanistan’da uygulanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim sevdalısı eğitimciler geleceğin bilim öncüleri bu topraklardan çıksın diye tarihimizden ilham alarak bilim yolunda mütevazı olduğu kadar inançlı ve şuurlu adımlar atıyorlar.

GÜNDEM 'Proje okul' Kartal AİHL yeni öğrencilerini bekliyor