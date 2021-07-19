Gündem Bin 470 kiloluk Covid alıcısını bekliyor
ESKİŞEHİR

Bin 470 kiloluk ’Covid’ alıcısını bekliyor

Eskişehir’deki hayvan pazarına getirilen ’Covid’ isimli bin 470 kiloluk boğa, pazardaki insanların ilgisine neden olurken henüz alıcısının olamaması sahibini düşündürüyor.

Haber Merkezi İHA
Bin 470 kiloluk ’Covid’ alıcısını bekliyor
Bin 470 kiloluk ’Covid’ alıcısını bekliyor.

Eskişehir’deki hayvan pazarına getirilen ’Covid’ isimli bin 470 kiloluk boğa, pazardaki insanların ilgisine neden olurken henüz alıcısının olamaması sahibini düşündürüyor.
Eskişehir hayvan pazarında bulunan büyükbaş hayvanlar arasında en büyük olarak anılan ‘Covid’ isimli boğa görenlerin ilgisine neden oluyor. İsmini, içinde bulunulan Covid-19 salgınından alan 2,5 yaşındaki boğanın ağırlığı, sahibi Hanefi Karatay’ın iddiasına göre bin 470 kilogram. Pazarda iriliyle diğer büyükbaşlardan oldukça farklı duran danayı bayrama bir gün kalmasına rağmen ciddi bir talibi yok. Sahibi tarafından 35 bin lira fiyat belirlenen Covid pazarda alıcısını beklemeye devam ediyor.
“ Doğal besledik”


Covid’in bakıcısı Hanefi Karatay, hayvanın bu kadar iri olmasını cinsine ve beslenmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Sevinç köyünde yetiştiricilik yapan Hanefi Karatay, Simental cinsi boğasının doğal yollarla beslediğini aktardı. Boğası hakkında Hanefi Karatay, “Boğamız ismi Covid. Doğumu Covid-19 salgının başlangıcına denk geldi. Hem beslenmesinden hem de cinsinden dolayı bu kadar iri oldu. Tamamen doğal beslendi. Son üç aydır arpa ağırlığı verdik. Sürekli yonca ve fi yedi. Şuanda 28 aylık. Soranlar oluyor tabii ama şuana kadar ciddi bir alıcıyla karşılaşmadık. 1 ton 470 kilo ve fiyatını da 35 bin lira belirledik. Tabii nasip neyse o olur, gelenlere de ufak bir ikramımız olur” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Üflemeyincepolis affetmedi

Üflemeyince
polis affetmedi

​Hem ehliyetinden oldu hem para cezası yedi.
Evlenmek için giden de var

Evlenmek için giden de var

​Cilvegözü'nden 44 bin 220 Suriyeli ülkesine geçti.
Bayram üzeri bakkallar ve kasaplar karşı karşıya geldi: Ekmeğimizle oynuyorlar

​Yerli aşı yıl sonuna kadar hazır olacak.

​AK Parti'li Turan'dan muhalefetin eleştirilerine tepki.

ATAK helikopterleriyle beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

​Her gün yerli ve yabancı binlerce turist akın ediyor.
'Önce arabayı<br>sevdim sonra eşimi'

'Önce arabayı
sevdim sonra eşimi'

​Böyle olur tır şoförünün aşkı: Düğün konvoyu tırlardan oluştu.
Küçükçekmece'de<br>korkunç iddia

Küçükçekmece'de
korkunç iddia

​Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı.

19 yıl hapis<br>cezasıyla aranıyordu

19 yıl hapis
cezasıyla aranıyordu

Bacanağını öldüren zanlı iki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı.
Müzakereler hızlandırılacak

Müzakereler hızlandırılacak

​Taliban ile Afgan hükümeti anlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.