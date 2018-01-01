Bin 500 bayi 18 yaş cezasından kapatıldı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan oyunlara ilişkin ikramiye dağıtım oranlarında yeniden düzenlemeye gidiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, rekabet avantajının sağlanması ve bu sayede yasa dışı bahsin azaltılarak kamu kaybının önüne geçilmesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

BİN 500 BAYİNİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bahis oyunları oynatan bayilere düzenli denetleme yapan bakanlık, mevzuata aykırı işlem tespit ettiği bayilerin ruhsatında iptale kadar gidiyor. 2007-2014 yılları arasında toplam bin 432 Spor Toto bayisinin ruhsatı iptal edildi. Bu bayilerin büyük çoğunluğunun kapatılma gerekçesi 18 yaşın altındaki çocuklara oyun oynatması olarak gösterildi. Bakanlığın yaptığı incelemeler sonucunda yasa dışı bahis, kumar oynatma gibi mevzuata aykırı fiiller tespit edildiği belirtildi.

REKLAM

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Bu arada Bakanlık, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında oynatılan oyunlara ilişkin ikramiye dağıtım oranlarını yeniden düzenliyor. İkramiye dağıtım oranları yeniden belirlenerek rekabet avantajı sağlanacak. Bu sayede yasa dışı bahis azaltılarak kamu kaybının da önüne geçilmiş olacak. Tüm bu düzenlemeler önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi bekleniyor.

İLK BÜYÜK ADIM 2013 YILINDA ATILDI

Hükümet, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ilk büyük adımı 2013 yılında gerçekleştirilen kanun değişikliğiyle yapmıştı. Bu değişikle, yasa dışı bahis oynatanlara verilecek hapis cezaları artırılmış ve yasa dışı bahis oynayanlara ilk defa para cezası getirilmişti.