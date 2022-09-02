Gündem Bin 500 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak
ANKARA

Bin 500 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak

Adalet Bakanlığınca, 1500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bu yıl için yazılı sınav ve mülakat ile bin 200 adli yargı hakim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 150 de idari yargı hakim ve savcı adayı alınacak.

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Haber Merkezi AA
Bin 500 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak! Hakim ve savcı alımı ne zaman?
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Yazılı sınavlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26-27 Kasım'da yapılacak, sınavlar Ankara'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de bir sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavlara başvurular, 4-11 Ekim tarihlerinde bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

Yargıda yeni adım: 'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
GÜNDEM
Yargıda yeni adım: 'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu

Bakan Bozdağ'dan yeni adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni adli yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bozdağ'ın paylaşımında "2022-2023 Adli Yıl açılışı hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarımız ile halkımıza hayırlı olsun. Yeni adli yılda yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.
Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.
Patlama yaşanabilir

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Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

'Pazartesi günü açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak'

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Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
Gündem

Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi verdi. Soylu, “İade süreci ile ilgili iki yöntem var. Bir deport yöntemi iki mahkeme süreci. Hangisini seçeceklerse biz o sürece talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Sürecin takipçisiyiz” dedi.
Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı
Spor

Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olacakken, belgelerin yetişmemesi nedeniyle transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak? Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberinin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

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