Bin 500 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak Adalet Bakanlığınca, 1500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bu yıl için yazılı sınav ve mülakat ile bin 200 adli yargı hakim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 150 de idari yargı hakim ve savcı adayı alınacak.

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