Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bina sakinleri çürük demirleri elleriyle kırıyor Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşıyorlar
ANTALYA

Bina sakinleri çürük demirleri elleriyle kırıyor: Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşıyorlar

Antalya'da temeli çürük, duvarları çatlayan, zemininde çökmeler oluşan 40 yıllık 3 katlı binada yaşayanlar, her gün ölüm korkusu ile yatıp kalkıyor. Binanın temeline inen bina sakinleri, çürük demirleri elleriyle kırıyor. Binanın tehlike arz ettiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "İçerisinde yaşayan insanlar açısından ciddi bir tehlike var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Antalya Muratpaşa'da 40 yıllık binanın çökme tehlikesi olmasına rağmen ölümle burun buruna yaşıyorlar.
Antalya Muratpaşa'da 40 yıllık binanın çökme tehlikesi olmasına rağmen ölümle burun buruna yaşıyorlar.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 561 Sokak’ta, 40 yıl önce yapılan, her katta 4 daire bulunan 3 katlı binanın çürüyen temeli, binada oturanları korkutuyor. İlk yapıldığında otopark olarak kullanılan, ancak meydana gelen çökmelerden dolayı araçların giremediği otoparkın, girişi de zamanla kapandı.

  • 7 ay önce çökmeden dolayı bir otomobilin içine düştüğü çukurdan otoparka inen muhabir, çürük demirleri ve deniz kumundan yapıldığı iddia edilen temeldeki betonu görüntüledi. Binada oturan Mehmet Ata'nın elini attığı her beton döküldü, kömürleşen betondaki demirlerin elle kırıldığı görüldü.

DHA

'ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ'

Mehmet Ata Oturdukları binanın dış görüntüsünde bir sıkıntının göze çarpmadığını belirtti.

DHA

Mehmet Ata, "Görünmez, çünkü binada iki üç yılda bir tadilat yapılıyor. Çatlaklar kapatılıyor. Binanın temelindeki demir paslanmaktan da öte, çürümüş. Bağlı bulunduğumuz Muratpaşa Belediyesi'ne gittik. Belediye bize mimari proje çizdirmemiz halinde konuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak binada oturan çoğunluğu yaşlı insan buna yanaşmadı. Çünkü evlerinden olma korkusu yaşadılar. Tabiri caizse burada Allah'a emanet yaşıyoruz. Bazı bina sakini bu çürümelerin önemli olmadığını söylüyor. Bize bir şey olduktan sonra mı, bina başımıza çöktükten sonra mı önemli olacak" dedi.

'ALTI ÇÜRÜK, SU AKIYOR'

Ali Ertekin yaklaşık 15 yıldır apartmanda oturduğunu ve 45 kişinin binada yaşadığını ifade etti.

DHA

Ertekin, "Binanın altına devamlı ben giriyorum. Altı çürük, sürekli su akıyor. Biz Allah'a emanet yaşıyoruz. Devamlı korku ile yatıp, korku ile kalkıyoruz. Devletin bu işe bir an önce el atmasını rica ediyoruz. Binada oturanların yaş ortalaması 60- 80 arası. Onlar çürük binanın gündeme gelmesi halinde evlerinden olacakları korkusu yaşıyorlar" diye konuştu.

KOMŞULAR DA TEDİRGİN

  • Apartmanda oturan Mehmet Tavukçu da 12- 13 yıldır bu binada oturduğunu hatırlatarak, "Bina çökmüş, oturulmayacak durumda. Her yer çatlak. Korku ile yaşıyoruz. Bir an önce önlem alınması lazım" dedi.
  • DHA
    25 yıldır temeli çürük apartmana komşu olduğunu söyleyen Hüseyin Taşan ise, "40 yıl önce yapılan bu binaya komşuyum. Çürük bir bina. Çökmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Bu binaya defalarca güçlendirme yapıldı. Ancak çözüm değil. Devletin el atmasını istiyoruz. Çünkü biz de tehlikedeyiz" diye konuştu.

İMO BAŞKANI: GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİM

Görüntüleri izleyen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı da binanın tehlike arz ettiğini söyledi.

  • DHA
    Balcı şunları söyledi:
  • “Betonarme diye adlandırdığımız karkas taşıyıcıların maalesef hem betonunun hem de demirinin özelliklerini kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu binanın taşıyıcısı açısından çok tehlikeli bir durum. İçerisinde yaşayan insanlar açısından da ciddi bir tehlike var. Bu binanın bir an önce boşaltılması gerekir. Bir şekilde de yetkili firmalar tarafından binanın performans analizlerinin ve malzeme deneylerinin yapılması gerekiyor. Buradan çıkacak sonuca göre de binanın yıkılması ya da güçlendirilerek yeniden kaldırılmasının söz konusu olması lazım. Gördüğümüz görüntüler gerçekten çok vahim."

Bu tip binaların tespiti için yıllardır Deprem Master Planı'nı gündeme getirdiklerini hatırlatan Başkan Balcı, “Bugüne kadar tüm söylem ve çağrılarımız boşta kaldı. İşte tamamen sırf bu yüzden de bu çağrılarımızı yapıyoruz. Antalya’mız için de ivedi olarak yapılması gerekmektedir" dedi.

Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, otostop çekerken yakalandı: Onu bize verin gereğini yapalım
GÜNDEM
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, otostop çekerken yakalandı: Onu bize verin gereğini yapalım

Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü
GÜNDEM
Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Aranan şahsı gözaltına almak isteyen polise taşla saldırdılar!
GÜNDEM
Aranan şahsı gözaltına almak isteyen polise taşla saldırdılar!

NASA paylaştı: Antalya dağlarındaki tarım arazilerinin fotoğrafı
GÜNDEM
NASA paylaştı: Antalya dağlarındaki tarım arazilerinin fotoğrafı

Antalya'da serinlemek isteyen genç ölümden döndü: İhmal yüzünden felç oldu
GÜNDEM
Antalya'da serinlemek isteyen genç ölümden döndü: İhmal yüzünden felç oldu
Abone Ol Google News
Dünyanın gözü Türkiyede

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
10 günde 500 bin kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Türkiyenin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.
Kariye de<br>artık cami

Kariye de
artık cami

​75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı.
Ankara'da<br>ikinci baro adımı

Ankara'da
ikinci baro adımı

Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı.
2 saatte 100 bin 521 GBT

2 saatte 100 bin 521 GBT

'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.
Girit'te üçlü<br>provokasyon

Girit'te üçlü
provokasyon

​Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!
Okullara<br>hijyen desteği

Okullara
hijyen desteği

​AK Parti belediyelerinden pandemi döneminde örnek davranış.
Belhanda<br>gözden çıkarıldı

Belhanda
gözden çıkarıldı

​İndirime yanaşmayan Faslı yıldız satış listesine konuldu.
Sahte emlakçıya<br>yasal düzenleme

Sahte emlakçıya
yasal düzenleme

​1 Eylül'den itibaren yetkisi olmayan çalışamayacak.
Kaliforniya yanıyor

Kaliforniya yanıyor

​Eyalet genelinde 367 yangın etkisini sürdürüyor.
Altıncı finalde altıncı zafer

Altıncı finalde altıncı zafer

​UEFA Avrupa Ligi finalinde senaryo değişmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.