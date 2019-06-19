Gündem Binali Yıldırım 15 milyonu bir göreceğim hiçbirini birbirinden ayırt etmeyeceğim
İSTANBUL

Binali Yıldırım: 15 milyonu bir göreceğim hiçbirini birbirinden ayırt etmeyeceğim

AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, 23 Haziran'daki seçimlere ilişkin "Eğer desteklerinizle belediye başkanı olursam bu mübarek şehre, hiç endişeniz olmasın 15 milyonu bir göreceğim, hiçbirini birbirinden ayırt etmeyeceğim. Bölgesel milliyetçiliğe karşı duracağım" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hakkarili sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Hakkarililer Gecesi"ne katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin yenilenmesine neden olan gerekçeleri anlattı. Yıldırım, seçimlerin yenilenmesini istemediklerini ancak oyların yeniden sayılmasının CHP'nin itirazı nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

Hayatı boyunca hak etmediği bir zaferin peşinde olmadığını aktaran Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"En doğal hakkımız olan itiraz sürecini kullandık. Gördük ki yolsuzluğun, hırsızlığın boyutu gördüğümüzden fazla. Bunu gördüğü için CHP, bizim oyların yeniden sayılma talebimize karşı çıktı. Gece yarısı operasyonuyla oyların sayılma talebimizi İl Seçim Kurulu reddetti. Bizim için seçimin tekrarlanmasından başka bir seçeneğimiz kalmadı. Şimdi Hakkarili kardeşlerime soruyorum, 31 Mart'ta yarım kalan hesabı pazar günü sandıkta soracak mıyız? Hak yerini bulacak mı?"

Hakkari'ye yaptıkları yatırımların terör örgütü PKK tarafından uğradığı saldırıları anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yüksekova'ya havalimanı yapmaya karar verdik. Bu havalimanının yapımı 3 yıl gecikti. Çünkü 99 kere şantiyeyi bastılar. İş makinelerini yaktılar, çalışanları dağa kaldırdılar. Buraya havalimanı olmasın, insanlar bu konfordan yararlanmasın, bölgenin kalkınma eksiği her zaman için onlar için terör amaçlı kullanılsın diye. Ama biz inatla Yüksekova Havalimanı'nı tamamladık ve hizmete açtık."

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"Biz biriz, birlikte güzeliz"

Binali Yıldırım, AK Parti iktidarlarıyla etnik kimlik siyasetinin son bulduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz asla bölgecilik yapmadık, yapmayız, asla etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayız. Biz biriz, birlikte güzeliz. Ölçü bu. Kardeşlerim etnik kimlik doğuştan gelen bir özelliğimizdir. 72 milleti bağrında barındıran bu topraklarda binlerce yıldır kader birliği yapmış bir milletiz. Hiçbir zaman kimliğinizden utanmayın, gurur duyun. Kürtlüğünüzle gurur duyun. İnkar politikalarını ayaklar altına alan AK Parti iktidarıdır, lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün CHP'nin arkasında gidenler şunu ne çabuk unuttular? Bu CHP değil mi geçmiş dönemde Kürt kimliğine, diğer kimliklere en büyük zulmü yapan?

Farklılıklarımız bizim ayrılıklarımız değildir, zenginliğimizdir. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, inadına kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok. Türklerin de Kürtlerin de ortak sorunu PKK terör örgütüdür. Bunu bilmemiz lazım. Kürt kardeşlerimizle PKK'yı asla bir arada düşünemeyiz. Bu ülkenin masum insanlarına kastedenler, bölgenin kalkınmasını geciktirenler, kumandaları dışarıda olan bu örgütler ülkemize çok büyük zararlar vermeye devam ediyor. Ama uyguladığımız kararlı politikalar sayesinde bugün Hakkari'nin yaylaları da Cudi Dağları da artık insanların gidebildiği, yaylaları kullanabildiği yerler haline geldi. 16 yılda bölgede kalkınma açığını kapatmak için 4,5 kat daha fazla yatırım yaptık."

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Terör örgütünün tüm karalamalarına rağmen bölgedeki yatırımların tamamlandığını anlatan Yıldırım, "Hamdolsun bölge insanı bize inandı. Biz onlara inandık. Teröre inat kardeşliğimizi de daha da kaynaştırdık, kuvvetlendirdik." diye konuştu.

İstanbul'un "Türkiye'nin özeti" olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul'da her etnik kökenden vatandaşımız var. 2 milyondan fazla Kürt kökenli insanımız var. Biz etle kemik gibiyiz. Nasıl et kemikten ayrılmazsa Kürt de Türk'ten ayrılmaz. Hiçbir bölgemizi birbirinden ayrı göremeyiz. Farklılıklarımızla anlam ifade ediyoruz. Doğduğumuz şehir neresi olursa olsun doyduğumuz yer İstanbul'dur. Evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz İstanbul'dur. O halde İstanbul aidiyeti bizim için önemlidir."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul için yapılacak çok işleri olduğuna değinerek, "İstanbul'un sorunlarını ve ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Geçmişten gelen birikimimizle İstanbul'u bir dünya markası yapmaya kararlıyız. Metro, yol, köprü yapmak elbette güzel şeyler ama benim için bunlardan daha önemli bir şey var. Eğer işinden çıkıp evine giden bir anne ve babayı evine yarım saat önce konforlu bir şekilde ulaştırabilirsem, evladı yatmadan onunla buluşup vakit geçirebilirse benim için yapılan hizmetlerden daha önemlisi budur. Şehir içi ulaşımı eziyetten keyfe döndüreceğim. Bunu yapabilir miyim? Türkiye'de yaptım, İstanbul'da da haydi haydi yaparım." ifadelerini kullandı.

Salondan gelen "Kürdün oyu Binali'ye" adlı sloganlara Kürtçe "Başım gözüm üstüne" diyerek cevap veren Yıldırım, "Oyunuza ve emanetinize sahip çıkacağım." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

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Programa eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da katıldı.

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