Binali Yıldırım: Beşiktaş'ın kaderini değiştirmek sizin elinizde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti̇ ve MHP Beşi̇ktaş ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, sonrasında vatandaşlara seslendi.

Yıldırım, "Beşiktaş değişime hazır mısınız? Cumhur İttifakı adayımız Serkan Toper'i başkan yapacak mıyız? İnşallah. Onu seçerken beni de unutmayın. İnşallah her şey daha güzel olacak. Bu Beşiktaş bunları hak etmiyor. Beşiktaş'ın kaderini değiştirmek sizin elinizde. Kalan 29 günü en iyi şekilde değerlendireceğiz. İnşallah Beşiktaş'ta adayımız Serkan Toper'i belediye başkanı yapacağız. Bunun için çok çalışıp gönül belediyeciliğini anlatacağız. İstanbul'un, Beşiktaş'ın sorunlarını nasıl çözeceğimizi hep beraber konuşacağız." diye konuştu.

"İstanbul dünyanın başkenti. İstanbul Türkiye'nin özetidir. İstanbul, Türkiye ekonomisinin bel kemiği ve lokomotifidir." diyen Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Beşiktaş Kulübü'nün forma ve atkısı hediye edilen Yıldırım'a, vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.