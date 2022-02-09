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POLİTİKA

Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorluları aşabilir

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nda konuştu. Yıldırım, "Birlikte hareketle Türk dünyası zorluları aşabilir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorluları aşabilir
Binali Yıldırım

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Bu zirve ile birlikte Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği artmıştır.

Zirvede, 2040 Vizyon Belgesi kabul edildi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2040 yılına kadar olan faaliyetleri, projeleri, 35 bölüm 121 başlık halinde bu zirvede karara bağlandı.
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