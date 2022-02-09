Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorluları aşabilir

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
İstanbul zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Bu zirve ile birlikte Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği artmıştır.
Zirvede, 2040 Vizyon Belgesi kabul edildi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2040 yılına kadar olan faaliyetleri, projeleri, 35 bölüm 121 başlık halinde bu zirvede karara bağlandı.
#CANLI Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/GAWxgpwyYo
#CANLI Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/GAWxgpwyYo— Yeni Şafak (@yenisafak) February 9, 2022