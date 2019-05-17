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POLİTİKA

Binali Yıldırım operadaki protestoya yanıt verdi - Binali Yıldırım biz herkesi seviyoruz

Binali Yıldırım: Biz herkesi seviyoruz

Cuma namazı sonrası konuşan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katıldığı bir opera gösterisinde yaşananları değerlendiren Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" cevabını verdi. Yıldırım ayrıca emeklilikte yaşa takınlarlarla ilgili soruyu da yanıtladı.

Haber Merkezi AA
Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım.
Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu söyledi.

Operadaki sloganlara yanıt verdi

Dün katıldığı opera gösteriminde "Her şey çok güzel olacak" sloganlarına gülümseyerek ve alkış yaparak karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durum

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını verdi.

Binali Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

CHP'lilerden Yıldırım'a çirkin protesto
OYNAT
CHP'lilerden Yıldırım'a çirkin protesto
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü vesilesiyle sahnelenen 'Yeniden Doğuş' operasını izlemeye gitti. Salondaki CHP'liler konseri bırakıp Yıldırım'ı protesto etti. Yıldırım ise atılan sloganlara alkışla karşılık verdi.


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