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POLİTİKA

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayını için görüşme yapıldı

AK Parti ile CHP'den ortak yayın görüşmesi

AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Canlı yayın konusunda bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için konuşulan televizyon programıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programı için, AK Parti ve CHP'li yetkililer görüştü.

AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar.

  • 'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için yapılan görüşmeyle ilgili bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.

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