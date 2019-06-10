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POLİTİKA

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayının tarihi ve saati belli oldu - Yıldırım ile İmamoğlu'nun yayınını İsmail Küçkükkaya sunacak

Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayın tarihi belli oldu

AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de ortak bir stüdyoda yayınlanacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için konuşulan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programı için, AK Parti ve CHP'li yetkililer görüştü. Görüşmenin ardından Mahir Ünal ve Engin Altay yaptığı ortak basın toplantısında detayları paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacağını açıkladı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki yayının moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.

YAYIN TARİHİ VE MODERATÖR BELLİ OLDU

AK Partili Mahir Ünal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir.

CHP'li Engin Altay ise şunları söyledi:

  • "İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede eşit aynı soruları sormak suretiyle yayını gerçekleştirecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır."

İsmail Küçükkaya

EŞİT SÜRE, EŞİT SORU

Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın ''eşit süre, eşit soru'' ilkesine göre yapılacağını açıkladı.

PROGRAM PAZAR GECESİ

-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar)

-Saat: 21.00

-Moderatör: İsmail Küçükkaya

-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

-Kanal: Bütün kanallar yayınlayabilecek

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