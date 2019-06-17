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İSTANBUL

Binali Yıldırım: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz

AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım, 23 Haziran'daki seçimlere ilişkin"Sanki İstanbul'un seçimini yapmıyoruz, Avrupa'nın seçimini yapıyoruz. Bu ne ilgi, alaka... Herkes nefesini tutmuş İstanbul'un seçimini bekliyor. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, otobüs ile Esenyurt'ta halkı selamladıktan sonra Ordu Kabataşlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde vatandaşlara hitap etti.

23 Haziran seçimlerinde kendisine ve partisine destek isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gününüz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun. Gösterdiğiniz bu sevgi ve sıcak karşılama için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili kardeşlerim, 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. 23 Haziran'da, 31 Mart'ta yarım kalan hesabı görecek miyiz, hazır mısınız? Esenyurt'ta yeni destan yazacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Mehmet Cin kardeşimizin babası vefat ettiğini öğrendim. Kardeşimizin başı sağ olsun."

"İstanbul'un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

Binali Yıldırım, ardından Ardahan Kültür Evi ve Ordulu Dernekler Lokali'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Yıldırım, Kars, Ardahan, Iğdır'ın Türkiye'nin doğudaki kalesi olduğunu vurguladı.

Yıldırım, Türkiye'deki bütün seçimlerin bitip, İstanbul seçimlerinin bir türlü bitmediğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Söz Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan sözüdür. Neyi yapacağımızı anlamak için geçmiş 16 yıla bakmak lazım. Tünellere, havalimanlarına, akıl ve internet yollarına bakmak lazım. İstanbul'un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. 'Efendim ulaşım, trafik sorunu var.' diyorlar, Ulaşım deyince akla kim geliyor? Ulaşım sorununu çözeriz, hiç endişeniz olmasın ama bizim işimiz sadece ulaşım da değil. Bu şehrin gençlerine, kadınlarına, beylerine ve bu şehirde faaliyet gösteren 20 bin hemşehri derneklerinin her bir mensubuna hizmet götürmek İstanbul'un geleceğini birlikte inşa etmektir, elbette yapacağız."

Bir vatandaşın, "Alman Cumhurbaşkanı 10 gün içinde neden İstanbul'u ziyaret etti?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi :

"Arif olan anlar. Şimdi sanki İstanbul'un seçimini yapmıyoruz, Avrupa'nın seçimini yapıyoruz. Bu ne ilgi, alaka... Herkes nefesini tutmuş İstanbul'un seçimini bekliyor. Bekleyin, bekleyin geliyoruz, bekleyin! Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte İstanbul, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz doğusu ve batısı, kuzeyi ve güneyi ile biriz, beraberiz, kardeşiz. Onun için hiç endişeniz olmasın, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biliyoruz."

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Yıldırım'a eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da eşlik etti.

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