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ERZİNCAN

Erzincan'da Binali Yıldırım'a yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a havaalanında yoğun ilgi: 1 saatte vedalaştılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi geçirdiği memleketi Erzincan'dan Diyarbakır'a geçti. Havaalanında Hemşehrilerinin büyük ilgi gösterdiği Yıldırım, bir saat süren vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı.

Haber Merkezi DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.

Dün Sivas'taki programını tamamladıktan sonra memleketi Erzincan'a geçen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi de burada geçirdi.

DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.

HAVAALANINDA BÜYÜK BİR KALABALIK SIRAYA GİRDİ

Yıldırım, Diyarbakır programı için bugün öğlen saatlerinde Erzincan Havalimanı'na geldiğinde, beklemediği kadar büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Havalimanına akın Erzincanlılar, uğurlamak için Yıldırım'ı bekledi.

DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.

1 SAAT SÜRDÜ

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş, tarafından apron girişinde karşılanan Binali Yıldırım, kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaştı. 1 saat süren uğurlama sonrası Yıldırım, gösterilen ilgiye teşekkür ettikten sonra Diyarbakır'a gitti.

DHA
Hemşehrileri Binali Yıldırım'ı böyle uğurladı.
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