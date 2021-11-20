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POLİTİKA

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Helallik verelim demek ki gitmeye karar verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışı ile ilgili konuştu. "Verelim gitsin. Demek ki gitmeye karar verdi, hayırlı olsun." diyen Yıldırım, "Bizim helallik vermemiz yetmez, 2023’te helallik sandıkta görülecek." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Binali Yıldırımdan Kılıçdaroğluna helalleşme yanıtı: Helallik verelim demek ki gitmeye karar verdi
​AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Gümüşhane’de partisinin İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere seslenen Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helallik’ çıkışıyla ilgili konuştu.

"Türkiye’yi hazmedemeyenlerin olduğunu biliyoruz, onları da rahatsız etmeye devam edeceğiz." diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Demek ki gitmeye karar verdi, hayırlı olsun. Bizim milletimiz, cömerttir; helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez, 2023’te helallik sandıkta görülecek. Eğer bir insanı sevmezseniz ülkeye hizmet edemezsiniz. Bizim başarımızın arkasında millet sevdası ve sevgisi var. Bu sevgi öyle bir sevgi ki yıllar geçtikçe azalan değil artarak devam eden bir sevgidir. 2020’nin başından beri bütün dünyanın dengesi bozuldu. Yani o kadar güçlü ülkeler o kadar zengin ülkeler bu mikrop pandemi vesilesi ile çaresiz ve güçsüz kaldılar. Topu topu yarım gramdan az bir mikroptan bahsediyorum. 8 milyarlık dünyamızı kasıp kavuruyor ve elimizden bir şey gelmiyor. Hayat durdu en zor şey değerli kardeşlerim belirsizliktir. Krizi yönetebilirsiniz, kriz olur deprem olur, Allah göstermesin sel olur, kriz olur, yangın olur, bunları yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 2023'te helallik sandıkta görülecek
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 2023'te helallik sandıkta görülecek
AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Gümüşhane'de partisinin İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışıyla ilgili, 'Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Demek ki gitmeye karar verdi. Hayırlı olsun, gitsin. Bizim milletimiz; cömerttir, helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez. 2023'te helallik, sandıkta görülecek. Eğer bir insanı sevmezseniz ülkeye hizmet edemezsiniz. Bizim başarımızın arkasında millet sevdası ve sevgisi var.' dedi.

Türkiye’nin tarihten gelen sorumluluğunun olduğunu kaydeden Yıldırım, “Türkiye sadece Türkiye değil, gençler değerli kardeşlerim; Türkiye bugün etrafında 1,5 milyar nüfus 30 milyon dolar milli gelirine sahip ve çok büyük bir coğrafyaya hitap ediyor. Dolayısıyla bizim tarihten gelen sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin başlıca yolu da dik durmak ve 2023’e emin adımlarla yürümek. Cumhurbaşkanı'mız telefonla bağlanarak hedeflerini ve isteklerini sizlere belirtti. Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Biz yolları bölerken dedik ki yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye’nin doğusunu batısına kuzeyini güneyine yaklaştırdık ancak tek bir şeye izin vermedik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Çok şükür bugün Türkiye’nin gündeminde terör yok. Tıpkı pandemide olduğu gibi terör olduğunda da gördük ki hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi Amerika gibi bir ülke düşünün dünyanın her yönden ekonomi olarak, askeri güç olarak büyük ülkesi. Dünyanın ayarı bozuldu. Bütün ülkeler aynı sorunu yaşıyor” dedi.

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