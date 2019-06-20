Binali Yıldırım'dan ulaşımda 40 TL indirim müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından İstanbul vatandaşlarına müjde verdi.
Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşürüleceğini belirtti.
Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL’ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşüreceğiz. Daha önce yaptık Yine Biz Yaparız" ifadelerini kullandı.
Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL’ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşüreceğiz. Daha önce yaptık #YineBizYaparız ⚡ pic.twitter.com/oqAFGHhSbT
Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL’ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşüreceğiz. Daha önce yaptık #YineBizYaparız ⚡ pic.twitter.com/oqAFGHhSbT— Binali Yıldırım (@BY) 19 Haziran 2019