Bingöl merkezli 14 ilde HTŞ ve DEAŞ operasyonu: 14 tutuklama

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin örgütün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yaptığı 9 aylık çalışma sonrasında geçtiğimiz hafta Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınarak Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bir haftadır emniyette sorgusu süren şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 22’si adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli de savcılık ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar, yayınlar ve terör örgütüne fon toplamak amacıyla silahlı örgüt mensubu tarafından kurulan illegal yapıya ait sözde sadaka kutuları ele geçirilmişti.

Örgüt mensuplarına fon aktarımı yaptılar



Valilik tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: