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BİNGÖL

Bingöl merkezli 14 ilde HTŞ ve DEAŞ operasyonu: 14 tutuklama

Bingöl merkezli 14 ilde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi IHA
40 şüpheliden 14’ü tutuklandı
40 şüpheliden 14’ü tutuklandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin örgütün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yaptığı 9 aylık çalışma sonrasında geçtiğimiz hafta Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınarak Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

  • Bir haftadır emniyette sorgusu süren şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 22’si adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli de savcılık ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar, yayınlar ve terör örgütüne fon toplamak amacıyla silahlı örgüt mensubu tarafından kurulan illegal yapıya ait sözde sadaka kutuları ele geçirilmişti.

Örgüt mensuplarına fon aktarımı yaptılar


Valilik tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde silahlı faaliyet gösteren DEAŞ ve HTŞ silahlı terör örgütü mensuplarına örgütsel faaliyetlerde eylemlerde kullanılmak üzere banka hesapları üzerinden sözde infak, akika, fıtır, zekât adı altında fon toplayan, Hawala ve farklı yöntemlerle ile örgüt mensuplarına fon aktarımı yapan, incelenen banka hesaplarında aralarında hiçbir ticari izahı olmayan para ilişkileri bulunan, ülkemiz içerisinde yürüttükleri propaganda faaliyetleri ve illegal sınır geçiş organizeleri ile terör örgütlerine elemen temin eden, illegal yollarla ülkemize giriş yapan örgüt mensuplarına barınma sığınma saklanmaları için yer temin eden, örgüt mensuplarına tıbbı ilaç erzak kıyafet şeklinde malzemeleri tedarik eden, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında ’Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçlarından soruşturma yürütülmüştür"
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