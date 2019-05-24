Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bingölde 33 şehidin yıl dönümünde 350 metrelik bayrak göndere çekildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİNGÖL

Bingöl'de 33 şehidin yıl dönümünde 350 metrelik bayrak göndere çekildi

Bingöl’de 33 şehidin yıl dönümünde Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne Türkiye’nin 5’inci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.

Haber Merkezi IHA
Bingöl'de Türkiye'nin beşinci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.
IHA
Bingöl'de Türkiye'nin beşinci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.
Bingöl'de Türkiye'nin beşinci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.
IHA
Bingöl'de Türkiye'nin beşinci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.
Bingöl'de Türkiye'nin beşinci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.
IHA
Bingöl'de Türkiye'nin beşinci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi.

Bingöl-Elazığ karayolunda 1993 yılında 33 şehidin verilmesinin yıl dönümünde, iş adamı Ahmet Kızılboğa tarafından 350 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı hazırlatıldı.

Bayrağın, Türkiye’nin 5’inci, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyüğü olduğu belirtildi. Bayrak, Bingöl-Muş Karayolu Simani Mahallesi’nde bulunan polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde göndere çekildi. Bayrak törenine özel harekat timleri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı.

Kendi imkanlarıyla bayrağı yaptırdığını aktaran iş adamı Kızılboğa, Türk Bayrağı’nın Türkiye’de 5’inci, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da en büyük bayrak olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Göndere çekilen Türk Bayrağını şehitlere, gazilere, askerlere ve polislere armağan ettiğini ifade eden Kızılboğa, şunları söyledi:

  • “Bu benim ikinci projem. İlkini kendi köyümde yapmış ve şehitlere armağan etmiştim. Bayrağımız 350 metrekare büyüklüğünde, bayrak direği de 70 metre yüksekliğindedir. Türkiye’nin en büyük 5’inci bayrağı, Doğu ve Güneydoğu’nun da en büyük bayrağı olarak kayıtlara geçti. Bayrağımız öncelikle şehitlerimize, gazilerimize, asker ve polislerimize bir armağandır”
ÖTVde indirim uzatılabilir

ÖTV'de indirim uzatılabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflarla bir araya geldi.
Asıl terörist Trump

Asıl terörist Trump

Zarif'ten ülkesine 'terörist' diyen Trump'a cevap.
ABDden savaş hazırlığı

ABD'den savaş hazırlığı

Trump, Ortadoğu'ya ilave asker gönderilmesini onayladı.
Kasıtlı karalama yapılıyor

Kasıtlı karalama yapılıyor

Hazine Bakanlığı, Reuters'ın karalama haberine tepki gösterdi.
Bombalı <br>paket patladı

Bombalı
paket patladı

​Fransa'daki patlamada 13 kişi yaralandı.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
İtiraz etsinler değiştirsinler

İtiraz etsinler değiştirsinler

Binali Yıldırım, CHP'nin iddiasına ilişkin konuştu.

Mescid-i Aksa'da Ramazan cuması

Mescid-i Aksa'da Ramazan cuması

​Binlerce Müslüman Ramazan vesilesiyle Kudüs'e akın etti.
Kaçmak için<br>camlardan atladılar

Kaçmak için
camlardan atladılar

​Hindistan'da bir eğitim merkezinde yangın çıktı.
Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimine ilişkin açıklama yaptı.
Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu.
Adliyeye savaşa gider gibi girmişler

Adliyeye savaşa gider gibi girmişler

Kartal Adliyesinde ele geçirilen suç eşyaları sergilendi.
Nazarbayev ile görüştü

Nazarbayev ile görüştü

Nazarbayev'in, ömür boyu Türk Konseyi'nin onursal başkanı olduğunu açıkladı.
Yüzde 30'u tamam

Yüzde 30'u tamam

Rize- Artvin Havalimanı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.
8 bin bekçi<br>daha alınacak

8 bin bekçi
daha alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müjdeyi verdi.
Cuma namazında saldırdılar

Cuma namazında saldırdılar

​Pakistan'da ramazanın başından bu yana yaşanan dördüncü saldırı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.