Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis yaralandı

Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri 10 dakikada tükendi

Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor’da taraftarlar maç biletleri alabilmek için gişelere koştu. Saat 11.00’de internet üzerinden ve gişelerde satışa çıkan 40 bin 248 bilet, 10 dakika içerisinde tükendi.