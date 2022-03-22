Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bakan Soylu: Kahramanlarımıza şifa diliyorum
Patlamaya ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah" dedi.