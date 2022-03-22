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BİNGÖL

Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis yaralandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Bingölde Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis yaralandı
Bingöl

Alınan bilgiye göre, Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bakan Soylu: Kahramanlarımıza şifa diliyorum

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah" dedi.


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