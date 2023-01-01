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Binlerce CHP'li mitingde alkışlamıştı: Esma Ay AK Parti'ye katıldı
24 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir’de düzenlediği 'Milletin Ses'i mitingine katılan ve binlerce CHP'liye hitap eden Esma Ay, AK Parti'ye katıldı. CHP'nin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediğini belirten Ay, "Yaparız yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok" diye konuştu.
11:49 . 17/01/2023 Salı
IHA
Esma Ay, CHP'nin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediği için AK Parti'ye katıldığını söyledi.

Esma Ay, CHP'nin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediği için AK Parti'ye katıldığını söyledi.

Pazarcılıkla uğraşan Balyalı Esma Ay, kendisinin hiçbir şekilde talepte bulunmadığı halde CHP’liler tarafından kendisine vaatler verildiğini ancak verdikleri sözlerin yerine getirilmediği için AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Esma Ay'ın eşi Gürdal Ay ise CHP’li arkadaşlarına çağrıda bulunarak, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu” diye konuştu. AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba’da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı. Ay, 24 Temmuz 2022’de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti.

22 Temmuz’daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP’li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, “Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım” dedi.

ESMA AY: VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR

Kendisinin CHP’nin mitingine katılma sürecini anlatan Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, “Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar. Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım’a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz geresini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok.


  • Onlar söz verdiler bize fırın yapalım diye, ama verdikleri söz orada kaldı. Sözlerini tutmadılar. Bir arayıp teşekkür bile etmediler. Bana mitingde onu söyle, bunu söyle demediler, derdini anlat sadece dediler. Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım. Ben pazarcılık yaşıyorum. Devamlı ekmek, sebze satıyorum. İşte orada pazarda belediye başkanı beni pazarda görmüş. Ensar Aytekin’i aramış, halktan birini çıkaralım konuşturalım, derdini anlatsın demiş, Öylelikle ben mitingde yer aldım” diye konuştu.


#esma ay
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Binlerce CHP'li mitingde alkışlamıştı: Esma Ay AK Parti'ye katıldı
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