Binlerce CHP'li mitingde alkışlamıştı: Esma Ay AK Parti'ye katıldı

Pazarcılıkla uğraşan Balyalı Esma Ay, kendisinin hiçbir şekilde talepte bulunmadığı halde CHP’liler tarafından kendisine vaatler verildiğini ancak verdikleri sözlerin yerine getirilmediği için AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Esma Ay'ın eşi Gürdal Ay ise CHP’li arkadaşlarına çağrıda bulunarak, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu” diye konuştu. AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba’da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı. Ay, 24 Temmuz 2022’de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti.

Kendisinin CHP’nin mitingine katılma sürecini anlatan Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, “Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar. Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım’a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz geresini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok.