Bir ay sonra baba olacaktı: Trafik kazasında hayatını kaybetti​

Malatya’daki birliğinden Hakkari’ye tayini çıkan Çorumlu Uzman Çavuş Ayhan Şahin(27)’in kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Uzman Çavuş Şahin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR AY SONRA BABA OLACAKTI

Öte yandan, talihsiz kazada hayatını kaybeden Mecitözü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ayhan Şahin’in eşinin hamile olduğu ve 1 ay sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HAYAT Trabzon'da trafik kazasında ölen iki akrabanın son anda uçağa binmekten vazgeçtiği ortaya çıktı: Gözyaşlarıyla toprağa verildiler