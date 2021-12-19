Gündem Bir aydır süren alt yapı çalışması vatandaşı bezdirdi Yapacaksan bunu yazın yapacaksın
İSTANBUL

Bir aydır süren alt yapı çalışması vatandaşı bezdirdi: 'Yapacaksan bunu yazın yapacaksın'

Bakırköy’de alt yapı çalışması nedeniyle yaklaşık bir aydır süren yol bakım çalışması vatandaşı sıkıntıya soktu. Caddenin çamurla kaplanmasından şikayetçi olan vatandaş, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Adnan Gürgez sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Yapacaksan bunu yazın yapacaksın, kimse olmadığı zaman. Kış günü inşaat yapılıyor” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bir aydır süren alt yapı çalışması vatandaşı bezdirdi: Yapacaksan bunu yazın yapacaksın
Bakırköy’de altyapı çalışmasında cadde çamur deryasına döndü.

İstanbul Bakırköy’de Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde yaklaşık 1 ay önce yol bakım çalışması başlatıldı. Cadde üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarına inşaat çalışmaları da eklenince vatandaşlar sıkıntı yaşadı.

İHA

Yağışların da etkisiyle cadde adeta çamurla kaplandı. Mahalle sakinleri ve esnafın cadde üzerinde yürürken ve araçlarıyla geçtiklerinde problem yaşadığı görüldü.

İHA

Mahalle sakinlerinden Adnan Gürgez, sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Yapacaksan bunu yazın yapacaksın, kimse olmadığı zaman. Kış günü inşaat yapılıyor. Her taraf kazma kürek. Ben üst sokakta oturuyorum, geçmekte zorlanıyorum. Kıyafetlerimiz çamur içinde, daha sabah sildim yeniden çamur oldum” dedi.

İHA

“Sıkıntı çekiyoruz”

Yusuf Doğan, esnaf olarak zor durumda kaldıklarını ifade ederek, “Yaklaşık 1 aydır böyle. Sipariş falan dağıtamıyoruz. Hep çamurlu, burası bitiyor diğeri başlıyor. Bakırköy’de çok sıkıntı oldu sokaklar, yollar falan, alt yapı, inşaat hepsi birbirine eklendi. Çok sıkıntı çekiyor buradaki insanlar. Her gün üzerimizi değiştiriyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Can sıkıcı bir durum, zamanlama hatası. Yazın hiçbir şey yoktu yapmadılar, kışın yağmurlu, karlı günde yapıyorlar” diye konuştu.

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