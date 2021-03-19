Gündem Bir babanın en acı feryadı Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır
DİYARBAKIR

Bir babanın en acı feryadı: Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır

Bir babanın en acı feryadı: Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 565’inci gününe girdi. 565 gündür evlat nöbetinde olan baba Celil Begdaş, "Bütün dünya kulağını açsın artık bizi dinlesin, burada bulunan anne ve babaların tek isteği evlatlarıdır. Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Baba Celil Begdaş
Baba Celil Begdaş

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 565 gündür sürüyor. HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş’ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla 565 gündür eylem yaptığını belirten baba Celil Begdaş, eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

"Bütün evlatlarımızı dağdan indirene kadar burada olacağız"

Emeklerinin asla boşa gitmediğini ve eylemlerinden kaynaklı 24 ailenin evladına kavuştuğunu aktaran acılı baba Begdaş, "Biz 2 yıla yakındır burada HDP il binası önündeyiz. Emeğimiz boşa gitmedi ve 24 aile evladına kavuştu. Eylemimiz gün geçtikçe büyüyor ve aileler eyleme katılıyor. Bütün evlatlarımızı dağdan indirene kadar burada olacağız. Bütün dünya kulağını açsın artık bizi dinlesin. Burada bulunan anne ve babaların tek isteği evlatlarıdır. Hakkımız olan evlatlarımızdır. Ciğerimizi yaktılar, bu çocuklara sebep olanlara Allah’ta onların ciğerini yaksın" diye konuştu.

Evlat Nöbeti film oluyor
HAYAT
Evlat Nöbeti film oluyor


"Evlatlarımız buradan gitti, Kandil burasıdır"

HDP’lilerin suçlu olduğu için kaçtıklarını dile getiren Begdaş, "Suçlarını biliyorlar. HDP’lilerin kaçması hiçbir fayda getirmez onlara. Aileler evlatlarını almadan buradan gitmezler. Bütün ailelerin evladı buradan gitmiş, Kandil burasıdır. Ben çok emminim ve benim oğlum da buradan dağa kaçırıldı. Beni hem maddi hem de manevi yıktılar. Bir oğlum şuanda asker diğer oğlum ise dağdadır" şeklinde konuştu.

Evlat nöbetindeki annelerin direnişi HDP’lileri bitirme noktasına getirdi: Artık binaya uğramıyorlar
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Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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