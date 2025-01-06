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Bir çift eldiven ve monta tutuklama

Bir çift eldiven ve monta tutuklama

Oğuzhan Ürüşan
04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde A.T. (16) ve M.Y.A. (14) üşüdükleri için girdikleri bir mağazadan bir eldiven ve bir mont çaldı. Alarmını sökerek dışarı çıkardıkları ürünleri saklayan iki çococuk daha sonra vicdan azabı duydu. Çocuklar mağazaya geri döndü. Kamera kayıtlarından A.T. ve M.Y.A. tanıyan mağaza çalışanları, çocukları ne çaldıkları konusunda sorguya çekti. Çaldıkları mont ve eldivenin sakladıkları yeri gösteren iki çocuk, mağaza yetkilisinin şikayetiyle polise ihbar edildi. Gözaltına alınan çocuklar, daha sonra Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. Ankara Batı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca ifadeleri alınan A.T. ve M.Y.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama tutanağında çocukların verilmesi beklenen muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunması ihtimali ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandığı kaydedildi.



#Toplum
#Ankara
#Etimesgut

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