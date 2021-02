Bir felaket olsa haz duyacaklar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası’nın açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkesinin gelişmesinden rahatsız olan bir kesim olduğunu söyledi. Yaklaşık 6 ay aradan sonra baba ocağına Rize’de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

Geçen günlerde Milli Uzay Programı’nı kamuoyuyla ve tüm dünya ile paylaştık. Türkiye’nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırdı. Ama maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar. Kimi şakaya vurarak kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Hacı Ahmet Erdoğan Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Hacı Ahmet Erdoğan Cami’nin açılışını gerçekleştirdi. Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hacı Ahmet Erdoğan Camimizin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların inşallah bereket dolu olmasını diliyorum. Kurdeleyi bu dua temennisiyle kesiyorum” diyerek beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı çocuklarla yapan Erdoğan, hediyelerini verdiği çocuklarla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki açılış töreninde çocuklarla yakından ilgilendi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hacı Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. O sırada yanına gelen çocuklara hediyelerini vererek onlarla yakından ilgilendi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HER FELAKETTEN HAZ DUYARLAR

Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Türkiye’nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, katettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz ama maalesef bu hüsnüniyeti bile hak etmiyorlar. Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür.

YAPACAK BAŞKA İŞİNİZ YOK MU DERLER

Bölünmüş yol, otoyol yaparsınız ne diyorlar, ‘buraya uçak mı inecek’, havalimanı yaparsınız, ‘buraya uzay mekiği mi inecek’ derler. Uzay programı açıklarsınız, ‘yapacak başka işiniz mi kalmadı’ derler. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde ‘dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Türkiye bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda, bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık.

REKLAM

TAKOZ OLMALARINA İZİN VERMEYİZ

Yeni kurulan üniversiteler içinde, şimdiden köklü üniversiteleri geride bırakacak başarılara imza atanlar var. Tabii bunların asıl sıkıntısı, siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan, devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olmasıdır. Gerçi tarih boyunca birileri hep değişimin, ilerlemenin, hayırda yarışın öncüsü olmuş, birileri de hep böyle oturdukları yerden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde elbette gözümüz yok ama bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine de izin veremeyiz.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 bin tablet dağıtmakla övünüyorlar, Şahinbey Belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti görmüyorlar Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu. İstanbul'da İBB'nin dağıttığı 40 bin tabletle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Gözünü 2053’e diken gençlik

AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, gençlere önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Bugün burada 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih’in emanetine talip gençler görüyorum. Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır’da alçakça şehit edilen Yasin Börü’nün, Abdullah Tayyip Olçok’un, Eren Bülbül’ün azmine sahip gençler görüyorum. Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023’e yürüyen, 2053’e gözünü diken bir gençlik görüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, “İtibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz. Uzay çalışmalarından yeni sivil anayasaya kadar her alanda tarihimizin en kararlı adımlarını atıyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Her aşamasında sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi marjinal gruplardan kurtarıp bilim yuvaları haline siz getireceksiniz” diye konuştu.

Aile ve eğitimde arzu edileni tam yapamadık

Bir hususta özeleştiri yapmak istediğini belirten Erdoğan, “Reformlarla hukuktan ekonomiye her alanda yepyeni bir Türkiye inşa ettik. Evet, ülkemizi güvenlikten diplomasiye her alanda itibarlı bir seviyeye çıkardık. Ama tüm bunları yaparken aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve hatta bizden sonraki ilk neslin hayatı, çarpılıklarla mücadele ederek geçti. Bugün tüm bu hususlarda çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken, pek çok sıkıntılı görüntüyle karşı karşıyayız. Demek ki, bir yerlerde bir şeyleri eksik bıraktık. Önümüzdeki dönem, aileden eğitime, kültürden sanata tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız. Bu konuda en büyük desteği de üniversitelerimizden, akademi dünyamızdan bekliyoruz” dedi.

Ahmet Erdoğan Camii’ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Hacı Ahmet Erdoğan Camii’nde kıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez kampüsündeki Selçuklu mimarisi tarzında yapılan, dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanılan camiyi iş insanı Mehmet Erdoğan babası Ahmet Erdoğan adına yaptırdı. Açılışta, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da dua etti.

REKLAM

Yarınları da inşa edeceğiz

Türkiye’nin, 2023 hedeflerine ulaşacağını, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini, uzaya gideceğini, küresel ve bölgesel lider olacağını kaydeden Erdoğan, “Biz buna inandık. Biz, 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasını, bu sayede ülkemize kazandırdık. Üstadın, ‘Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir’ mesajına uygun şekilde, Türkiye’nin dünü ve bugününün altında imzamız olduğu gibi, inşallah yarınını da biz inşa edeceğiz” dedi.