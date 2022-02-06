Gündem Bir günde ikinci kez İETT otobüsü yandı Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
İSTANBUL

Bir günde ikinci kez İETT otobüsü yandı: Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüs, o sırada oradan geçen beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü. Öte yandan sabah saatlerinde de Esenyurt ilçesinde İETT otobüsü alevlere teslim olmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Bir günde ikinci kez İETT otobüsü yandı: Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
​Bir günde ikinci kez İETT otobüsü yandı

Alınan bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

"Aracın içi yolcu doluydu"

Otobüs şoförü Habip Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.

Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi." dedi.

Sabah saatlerinde de Esenyurt'ta İETT otobüsü yanmıştı

Sabah saatlerinde de Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlamıştı.

Esenyurt'ta İETT otobüsü alev alev yandı
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta İETT otobüsü alev alev yandı
Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Arnavutköy'de otoyol bağlantısında İETT otobüsleri arızalandı: Trafik tamamen durdu

Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı trafik felç oldu
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İstanbul Yendidoğan- Kartal arasında sefer yapan 34 TP 9949 plakalı İETT otobüsü, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesinde arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı.
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Cadde üzerinde bir sonraki sefer hattını bekleyen yolcular aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binerek yolculuklarına devam etti. Kar yağışı nedeniyle cadde üzerinde yoğun olan trafik, otobüsün arıza yapıp yolda kalmasıyla adeta felç oldu. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.<br>
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“Soğuktan dolayı arızalanmış olabilir, işe gidiyoruz”<br>Vatandaşlardan Ercan Savcı, “Otobüs arızalandı, açıkçası pek bir sorun yok. Olur böyle şeyler. Tahliye olduk, takviye otobüs geliyor. Soğuktan dolayı da arızalanmış olabilir, işe gidiyoruz, yarım saatliğine geç kalmış oluyoruz” dedi.
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“Maalesef 15 dakikadır soğukta bekliyoruz”<br>Bediha Esin ise “Otobüs niye bozulur? Bakımsızlıktan, eskimiştir, çürümüştür. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Yolda kaldık. İşe gidiyorum, işe de geç kaldık. Maalesef 15 dakikadır soğukta bekliyoruz” diye konuştu.
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Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı trafik felç oldu
Kartal'da İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğukta yolcuları indirdi. Kar yağışı nedeniyle caddede yoğun olan trafik, otobüsün yolda kalmasıyla adeta felç oldu.

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