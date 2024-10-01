Bir günde kış geldi: Sıcaklık 10 derece düştü

İstanbul’da hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Marmara’da etkili olan sağanak, denizde fırtınaya neden oldu. Tekirdağ’da şiddetli yağış, Süleymanpaşa’da hayatı felç etti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bütün seferlerini iptal etti. AFAD bugün ve yarın 3 şehir için ‘turuncu’ kod ile yağış uyarısı yaptı.
Marmara Bölgesi'nin genelinde önceki gün başlayan yağışlı havayla birlikte etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Tekirdağ'da akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı. İstanbul’da da 24 saatte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Pazar günü yazdan kalma havanın tadını çıkaran İstanbullular önceki gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla sonbaharın etkisini hissetmeye başladı. İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı. Gece boyu sağanak yağışın etkili olduğu kenti, şimşekler aydınlattı. Yağışlı hava sistemine giren Edirne'de de sağanak 30 dereceleri bulan sıcaklıkların 20 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Dünkü Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bütün seferlerini iptal etti. Eskişehir'de de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.