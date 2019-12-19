Gündem Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı
KÜTAHYA

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Evi yanan felçli kadının 6 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Gözü yaşlı bir şekilde yetkililere seslenen 78 yaşında ve felç olduğu için sürünerek yürüyebilen Emine Özer, "Geçen hafta eşimi kaybettim bu hafta evim yandı.Çok garip kalıyorum. Çok mağdurum. Rezil kepaze oluyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Evim yok bunalıma giriyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Emine Özer
Emine Özer

Kütahya'nın Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer’e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.

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Yangın esnasında 78 yaşındaki yarı felç olan Emine Özer, evde yoktu.

Yangına Gediz, Eskigeidz ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti ancak köyün ilçe merkezine uzak olması ve köydeki su tankerinin yetersiz kalması nedeniyle köylülerin kovalarla su taşıyıp diğer evlerin çatılarından yangını söndürmeye çalışması da evin tamamen yanmasını önleyemedi.

Bir haftada başına gelmeyen kalmadı
OYNAT 00:47
Bir haftada başına gelmeyen kalmadı
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Evi yanan felçli kadının 6 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.


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Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın esnasında evde yoktu

Gediz Saruhanlar Köyü Muhtarı Özay Yağız yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • "Yangın esnasında 78 yaşındaki yarı felç olan Emine Özer’in evde olmaması büyük bir şans. Evde olsaydı yardım olmadan yürüyemediği ve sürünerek hareket ettiği için kurtulması zor olurdu. Komşusunun Emine Özer’i çay içmeye çağırması onun hayatını kurtarmış. Emine Özer’in, daha 6 gün önce eşi Mehmet Özer’i kanser hastalığından dolayı toprağa vermiştik. Onun acısı bitmeden, böyle bir acıyı yaşayıp evi ve tüm eşyalarını kaybetmesi onun için yıkım oldu. Psikolojik olarak rahatsızlandı ve Gediz Devlet Hastanesi’nde tedaviye aldırdık. Ancak şu an evi yok. Yarı felç hastası ve sürünerek yürüyebiliyor. Yetkililerden kış şartları ağırlaşmadan gereken yardımı bekliyoruz."

Kütahya'nın Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer’e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Devlet yetkililerinden yardım bekliyor

Gediz Devlet Hastanesi bahçesinden gözü yaşlı bir şekilde yetkililere seslenen 78 yaşında ve felç olduğu için sürünerek yürüyebilen Emine Özer, şu açıklamayı yaptı:

"Geçen hafta eşimi kaybettim bu hafta evim yandı.Çok garip kalıyorum. Çok mağdurum. Rezil kepaze oluyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Evim yok bunalıma giriyorum."
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