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Gündem Bir ilçeyi üzüntüye boğdu Canlı ders sırasında beyin kanaması geçirdi öğrencilerinin gözü önünde hayatını kaybetti
MUĞLA

Bir ilçeyi üzüntüye boğdu: Canlı ders sırasında beyin kanaması geçirdi öğrencilerinin gözü önünde hayatını kaybetti

Bodrum’da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Karaman’ın ani vefatı ilçede üzüntüye neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Bir ilçeyi üzüntüye boğdu: Canlı ders sırasında beyin kanaması geçirdi öğrencilerinin gözü önünde hayatını kaybetti
Esra Karaman

Bodrum’da özel bir Koleji’nde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli’ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti.

İLÇEYİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Esra Kahraman’ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

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