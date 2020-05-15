Bir ilde daha maskesiz gezmek yasaklandı

Spor

Ali Koç açıkladı: Üç hocayla görüşüyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda "Şu anda 3 hocayla görüşüyoruz. Bildiğiniz bir isim de olabilir, olmayabilir de" ifadelerini kullandı. Koç ayrıca, TFF'nin 12 Haziran'da Süper Lig'i başlatmayı planlaması hakkında da görüşlerini açıkladı.