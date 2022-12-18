Bir kişi ölmüş yedi kişi yaralanmıştı: TIR şoförü ev hapsine çarptırıldı

Defalarca şikayet ettiğini belirten Adem Arslanboğanın alt komşusu Lilianna Balkansu, “Biz 10 dakika önce eve geldik. Her zamanki gibi kapıyı çarparak eve girdi. Eşim de balkona çıktı o arada. O da karşıda kaldırımda oturuyordu. Eşime, Evi yaktım, itfaiyeye haber verin dedi. İtfaiyeyi, polisi ve ambulansı aradım. Daha önce de böyle vakalar oldu. Benim çok uzaklaştırma kararım var bununla ilgili. Beni tehdit etti, elinde bir cam parçası vardı. Eşimin onu itmesi ile yüzümü kurtardım. Az önce de insanların içerisinde kezzap atmakla tehdit etti. Seni tanımaz hale getiririm dedi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı, eşi de onu terk etti. Bütün bina sakinleri ile imza topladık, uzaklaştırma aldırmak için. Eşim işini bıraktı bunun için, bana zarar gelmemesi için. Eşi rahatsız oldu kimse yardım etmedi. Ben yardım ettim, çocuklarına baktım dedi.