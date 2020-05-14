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Gündem Bir mahallenin 20 yıllık asfalt sorununu Bağlar Belediyesi çözdü
DİYARBAKIR

Bir mahallenin 20 yıllık asfalt sorununu Bağlar Belediyesi çözdü

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentte uzun yıllardır büyük sorun olan bozuk yolları asfaltlayarak kent sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır Bağlar'da vatandaşın yol sorunu çözülüyor.
Diyarbakır Bağlar'da vatandaşın yol sorunu çözülüyor.

Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğinde yıllardır asfaltlanmayan yerleşim yerlerinin sorunlarını çözmeye devam ediyor. 45 bin nüfuslu Mevlana Halit Mahallesinden sonra 20 yıldır asfalt çalışması yapılmayan 20 bin nüfuslu Selahattin Eyyübi Mahallesini de sıcak asfalt hizmeti ile tanıştırıldı.

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  • Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile cadde ve sokakları asfaltlayan Bağlar Belediyesinin yıllar sonra gerçekleştirdiği hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Selahattin Eyyubi Mahallesi sakinleri ve çevredeki esnaflar, asfalt çalışmasını takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda hizmete devam ediyoruz”

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sırada bekleyen başka yerleşim yerleri olduğunu belirterek, “Belediyelerin siyaset değil hizmet üretme yerleri olduğunu her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizdiği bu kutlu hizmet mücadelesinde milletimize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam ediyoruz. Hizmete hasret kalan tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızı asfaltlamayı sürdüreceğiz. Aşkla koşan yorulmaz şiarıyla yola devam diyoruz” dedi.

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