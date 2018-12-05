Gündem Bir milyon liralık vurgun yapan suç şebekesi çökertildi
İSTANBUL

İstanbul'da 1 milyon liralık vurgun yapan suç şebekesi çökertildi

Bir milyon liralık vurgun yapan suç şebekesi çökertildi

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirip sahte kimliklerle ikiz sim kart çıkartarak 1 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Bir nüfus memuru ile 1 polisin de aralarında olduğu 42 kişi gözaltına alındı.

IHA
Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda tablet bilgisayar, cep telefonu, SİM kartlar, dijital cihazlar ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.
Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda tablet bilgisayar, cep telefonu, SİM kartlar, dijital cihazlar ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın banka hesaplarından para aktarımı yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı. 800’lü hatlar üzerinden vatandaşı banka adına arıyormuş gibi davranarak hesap bilgilerini aldıkları tespit edilen şebeke üyelerinin, daha sonra hesap bilgilerini aldıklarıkişilerin banka hesabına tanımlı cep telefonu numarasını elde etmek için sahte kimlikle GSM şirketine başvurarak, ‘kartım bozuldu’ veya ‘4.5 G’ye uyumlu SİM kart istiyorum’ yalanıyla üzerilerine aldıkları tespit edildi. Çeşitli bankalara ait müşterilerin hem hesap bilgilerini hem de cep telefon numarasının ikizini ele geçiren şebekenin, bu yönde 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Aralarında nüfus memuru ve polis de var

  • Liderliğini Usame G. ve Mert Y., Yaşar Ç., Şahin V. ve Nevzat T.’nin yaptığı şebekeye yönelik İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bartın, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru C.Ç. ile Pendik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli S.C.’nin de olduğu 42 şüpheli yakalandı.

Şebeke liderlerinden Usame G. ve Yaşar Ç.’nin, elde ettikleri hileli ve haksız kazançla lüks hayat yaşadıkları öğrenilirken, ikilinin lüks rezidans dairelerde gözaltına alındıkları belirtildi. Yakalanan şebeke üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tablet bilgisayar, cep telefonu, SİM kartlar, dijital cihazlar ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

42 şüpheliden 37’si tutuklandı

Gözaltına alınıp sorgulanan toplam 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen siber şebeke üyelerinden aralarında polis memuru C.Ç. ve nüfus memuru S.C.’nin de olduğu 37 kişi tutuklandı. 5 kişi ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

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