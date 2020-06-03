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Gündem Bir milyon liraya kadar ödülle aranan PKKnın sözde Şehidan komutanı RY Hakkaride teslim oldu
ANKARA

Bir milyon liraya kadar ödülle aranan PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y Hakkari'de teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede aranan PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticisinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülmenin hızlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticesinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan, örgütün sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 82'ye yükseldiği bilgisi verildi.

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