Bir pitbull dehşeti daha: Küçük köpeğe bir anda saldırdı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın tüm unsurlarıyla doğanın korumasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatarak, "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.