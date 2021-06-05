Gündem Bir pitbull dehşeti daha Küçük köpeğe bir anda saldırdı
BURSA

Bir pitbull dehşeti daha: Küçük köpeğe bir anda saldırdı

Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpek ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Bir pitbull dehşeti de Samsunda: Küçük köpeğe bir anda saldırdı
Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki bir sitenin önünde yaşandı. Maltesee Terier cinsi eğitimli köpeğini dolaştıran bir vatandaş, o sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı.

Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı.
Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı.

Olay sırasında büyük panik yaşayan Maltesee Terier’in sahibi, köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Küçük köpeğin ciğerleri ve bağırsakları parçalandı

Küçük köpek, pitbull cinsi köpeğin güçlü çenesinden kurtulamadı. Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaşanan korku, panik ve pitbull dehşeti an be an görüntülendi.

Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı.
Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Saldırıda ciğerleri ve bağırsakları parçalanan küçük köpek, yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek 3 saatlik ameliyata alındı. Sonraki gün ise 4 saatlik bir operasyon daha geçiren köpeğin hayatî tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Pitbull cinsi köpeğin Türkiye’de beslenmesinin ve sahiplenilmesi yasak olmasına rağmen parklarda ağızlıksız dolaştırıldığı görüntülendi.

Bursa’da sahibinin tasmasız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek evcil köpeğe saldırdı
OYNAT 00:20
Bursa’da sahibinin tasmasız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek evcil köpeğe saldırdı
Bursa'da Maltesee Terier cinsi eğitimli köpeğini dolaştıran bir vatandaş, o sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı Pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı. Olay sırasında büyük panik yaşayan Maltesee Terier'in sahibi, köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Küçük köpeğin ciğerleri ve bağırsakları parçalandı. İki ameliyat geçiren evcil köpeğin, hayati tehlikesi devam ediyor.

Sevmek istediği köpek üstüne atladı: Ölümden dönen Yağız'a 50 dikiş atıldı
HAYAT
Sevmek istediği köpek üstüne atladı: Ölümden dönen Yağız'a 50 dikiş atıldı
Abone Ol Google News
50 dönüm küle döndü

50 dönüm küle döndü

TIR'da çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı.
Polisi alarma geçiren araç!

Polisi alarma geçiren araç!

​Sabah tarlaya giden işçiler görüp ihbar etti.
Beş milyonu aştı

İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı açıklandı.

​Kars'ta ilginç görüntü: Sürücü kendini dışarı attı.

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Hayvanı olan çiftçi için önemli karar.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
Komşuları<br>'bu çalışmaz' dedi

Komşuları
'bu çalışmaz' dedi

Doğu Karadeniz'e raylı sistemi 25 yıl önce ilk onlar getirdi.

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.
Erdoğan'dan çevre günü mesajı

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

"İnsanlığın ortak meselesi olan çevrenin korunması tercih değil zorunluluktur"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.