Bir pitbull dehşeti daha: Küçük köpeğe bir anda saldırdı

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki bir sitenin önünde yaşandı. Maltesee Terier cinsi eğitimli köpeğini dolaştıran bir vatandaş, o sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı.

Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı.

Olay sırasında büyük panik yaşayan Maltesee Terier’in sahibi, köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Küçük köpeğin ciğerleri ve bağırsakları parçalandı

Küçük köpek, pitbull cinsi köpeğin güçlü çenesinden kurtulamadı. Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaşanan korku, panik ve pitbull dehşeti an be an görüntülendi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Saldırıda ciğerleri ve bağırsakları parçalanan küçük köpek, yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek 3 saatlik ameliyata alındı. Sonraki gün ise 4 saatlik bir operasyon daha geçiren köpeğin hayatî tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Pitbull cinsi köpeğin Türkiye’de beslenmesinin ve sahiplenilmesi yasak olmasına rağmen parklarda ağızlıksız dolaştırıldığı görüntülendi.

