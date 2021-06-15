​Bir saatte balistik inceleme: Teknik ve beşeri kapasite yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Soylu burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın görev alanında bulunan Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik gibi mazisi 2 asra yaklaşan kurumların dünya çapında birer okul olduğunu dile getirdi. 182 yaşındaki Jandarma teşkilatının yaşlanmadığını, tersine gençleştiğini ifade eden Soylu, teşkilatın kurumsal kapasitesini yükselttiklerini, teknik ve beşeri kapasitesini arttırdıklarını bildirdi:

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PARMAK İZİNDE SÜRE 5 DAKİKA

“Jandarma’nın avuç içi ve parmak izi teşhis sistemi olan OPTES ile, Emniyet teşkilatımızın APFİS sistemi entegre edildikten sonra Jandarmamızda 20 bin 296 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Aynı şekilde balistik veri tabanlarının da entegre edilmesiyle Jandarmada 328 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Yine Jandarmamızda yaptığımız modernizasyon çalışmalarıyla mermi kovanının balistik inceleme süresi 1 yıldan 1 saate; patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate; DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düştü.”

TERÖRÜ BİTİREN NESİL OLACAKSINIZ

Teşkilatta profesyonelleşmeye önem verdiklerinin altını çizen Bakan Soylu, 15 Temmuz’da yüzde 58 olan profesyonelleşme oranını yüzde 82’ye çıkardıklarını, amaçlarının yüzde 100’e ulaşmak olduğunu vurguladı. Şu an 850’nin üzerinde jandarma timindeki 12 bin personelin sahada terörle mücadele ettiğini kaydeden Soylu, Jandarma istihbaratın da terörle mücadeleye çok önemli katkısı olduğunu söyledi: “Dünyada hemen her faaliyet salgından etkilendi. Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet, terörle mücadeledir. İnşallah bu nesil, terörü bitiren nesil olacak.”